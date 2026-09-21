Estímulo complementario al diésel alcanza su mayor nivel en cuatro años: Así queda el apoyo de Hacienda

Esto sabemos sobre cómo quedarán los precios del diésel tras los estímulos complementarios de la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que otorgará un estímulo complementario de 1.8361 pesos por cada litro de diésel del 19 al 25 de septiembre, lo que representa su nivel más alto en cuatro años.

Para encontrar un estímulo complementario más alto hay que remontarse a la semana del 10 al 16 de septiembre de 2022, cuando el apoyo se ubicó en 2.0705 pesos por litro.

El incremento del estímulo también destacó por su magnitud frente a la semana previa.

Entre el 12 y el 18 de septiembre, Hacienda otorgó un apoyo complementario de apenas 0.1501 pesos por litro de diésel; para la semana siguiente, el monto se elevó a 1.8361 pesos, lo que representó un aumento de 1,123 por ciento en tan solo una semana.

¿Qué sabemos del estímulo al diésel para esta semana?

A este apoyo se sumó el estímulo fiscal aplicado mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para la semana del 19 al 25 de septiembre, Hacienda mantendrá un estímulo de 100 por ciento para el diésel, equivalente a 7.3634 pesos por litro.

Al considerar ambos mecanismos, el apoyo fiscal al diésel ascenderá a 9.1995 pesos por litro, integrado por los 7.3634 pesos del estímulo al IEPS y los 1.8361 pesos del estímulo complementario.

Ramsés Pech, socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects, estimó que mantener el precio del diésel en México alrededor de 27 pesos por litro podría representar un costo fiscal cercano a 4.9 mil millones de pesos tan solo en septiembre.

Los estímulos complementarios fueron implementados en marzo de 2022 como un mecanismo adicional para contener el impacto del incremento internacional de los combustibles sobre los precios al consumidor.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que mantiene el monitoreo de las gasolineras sobre los precios del diésel y la gasolina Magna.