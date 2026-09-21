Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de septiembre de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 21 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de celulares en las escuelas.

Dicho acuerdo se logró durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU.

La SEP adelantó que habrá campañas de difusión y asambleas escolares al respecto de la regulación de teléfonos en las escuelas.

Costo de la canasta básica: Este es el supermercado de la CDMX donde está más barata

La Profeco también detalló que el costo promedio de la canasta básica se mantiene en 910 pesos y hay un supermercado de la Ciudad de México donde está más barata.

Se trata de Bodega Aurrera Iztapalapa con un precio de 767.50 pesos, mientras que otros supermercados con precios bajos son:

Soriana Hiper Guadalajara, en Zapopan, vende la canasta básica en 825.80.

Chedraui Altozano Morelia , en Michoacán, ofrece la canasta básica en 804.60 pesos.

, en Michoacán, ofrece la canasta básica en 804.60 pesos. Soriana Hiper Iztapalapa, en CDMX, vende la canasta básica en 865.60.

Walmart Vallarta, en Guadalajara, ofrece la canasta básica en 906.10.

Precio del diésel: ¿Qué gasolineras venden el litro a menos de 27 pesos?

Profeco informó que el precio promedio del diésel se mantiene en 27 pesos por litro y estas son las gasolineras donde se vende a menos de dicho precio:

Pemex Boulevard Jesús García Morales 496 en Hermosillo, Sonora, vende el diésel en 26.95 pesos.

496 en Hermosillo, Sonora, vende el diésel en 26.95 pesos. Pemex Boulevard Salomón González Blanco 875 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofrece el diésel en 26.97 pesos.

Pemex Boulevard Revolución de 1910, en Pachuca, Hidalgo, vende el diésel en 26.97 pesos.

Boulevard Revolución de 1910, en Pachuca, Hidalgo, vende el diésel en 26.97 pesos. Pemex calle 39 en Ticul, Yucatán, ofrece el diésel en 26.98 pesos.

Pemex avenida Torreón Nuevo 1560, en Morelia, Michoacán, ofrece el diésel en 26.98 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana