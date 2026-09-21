Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, aparece con simpatizantes en evento de Claudia Sheinbaum en BCS

Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de La Paz, Baja California Sur, presuntamente utilizó un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio de Gobierno estatal para reunirse con simpatizantes que la colocaron como candidata para la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

Un grupo de personas vestidas de morado se reunieron una hora antes del informe de Claudia Sheinbaum y expresaron su apoyo a Milena Quiroga.

Videos en redes sociales muestran a la edil entre la gente, que la coreaba con su nombre y hubo quienes le llamaron “coordinadora”, a la espera de que Morena seleccione a su coordinador de defensa de la 4T, que eventualmente se perfilará como candidata o candidato de Morena y aliados por la gubernatura en Baja California Sur.

Aprovechó para convivir con sus seguidores e incluso hacer un ‘six seven’, emote utilizado por jóvenes y que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado.

Milena Quiroga incluso respondió a una ciudadana que denunció que, en el lugar del evento, repartieron frijoles, algo que pidió “checar”.

Milena Quiroga asiste a informe de Claudia Sheinbaum en BCS

La alcaldesa de La Paz compartió videos sobre el informe de Claudia Sheinbaum, e incluso la saludó en el evento.

Además, encabezó una serie de porras a la presidenta Sheinbaum y se tomó fotos con los asistentes.

“Estamos muy contentos. Ya terminó el segundo informe de nuestra Presidenta, muchas gracias por haber estado en nuestro estado, haber visitado La Paz, muy buen mensaje. Es importante recordar que la cuarta transformación está garantizando los derechos de las personas, de la vivienda, de la salud, del agua, la educación. Gracias, Presidenta, son dos años y lo que falta. Baja California Sur es su casa”, declaró Quiroga en sus redes sociales.

Los señalamientos hacia la edil ocurren luego de una semana en la que Movimiento Ciudadano denunció a Morena por actos anticipados de campaña tras los nombramientos de cinco de sus futuros candidatos a las gubernaturas en las elecciones 2027.

De acuerdo con Reforma, Milena Quiroga evadió responder si su participación en el evento fue un acto anticipado de campaña.