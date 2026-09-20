Les compraste gasolina y no te diste cuenta: Las gasolineras del CJNG que operan en México, según EU

¿Le compraste gasolina al CJNG sin saberlo? Estas son las 3 redes señaladas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Cada vez que un automovilista le pone gasolina a su vehículo, existe una posibilidad —mínima, pero real— de que ese dinero llegue a los bolsillos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó algunas gasolineras del CJNG, la organización fundada por Nemesio Oseguera Cervantes y dirigida por su hijastro, Juan Carlos Valencia, ‘El 03’ o ‘El Pelón’, tras la muerte de ‘El Mencho’ el 22 de febrero pasado.

Desde hace años, el huachicol es una de las principales fuentes de ingresos del CJNG que no involucran drogas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) evidenció el esquema de robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que se vendía gasolina y diésel en negocios completamente legales.

¿Cómo funcionaban las gasolineras del CJNG relacionadas con el huachicol?

El entramado criminal es simple. Los líderes del CJNG registran las gasolineras a nombre de un familiar, una pareja sentimental o un empleado de confianza. De esa manera, los negocios del CJNG quedan fuera del radar de las autoridades financieras.

Autoridades de Estados Unidos y reportes periodísticos han detectado gasolineras del CJNG en al menos tres estados: Jalisco, Veracruz y Michoacán.

‘El Tanque’ y las gasolineras del Cártel Jalisco en Veracruz

Una de las redes vinculadas a un líder del CJNG es la de Iván Cazarín Molina, también conocido como ‘El Tanque’, pieza clave del grupo criminal que reportaba directamente a ‘El Mencho’.

‘El Tanque’ era responsable del robo de combustible, actividad conocida popularmente como huachicol, en tomas clandestinas de los ductos que pasaban por Veracruz.

Luego del robo, el combustible se almacenaba en tanques con capacidad para millones de litros y se vendía a través de 11 gasolineras que, a simple vista, aparentaban ser negocios legítimos, de acuerdo con una sanción impuesta por la OFAC en septiembre de 2024.

La gasolinera supuestamente administrada por 'El Tanque' contaba con reseñas en Google. (Captura de Pantalla)

Entre las empresas registradas a favor de un prestanombre de ‘El Tanque’ está Etanofuel, S.A. de C.V., que se anunciaba comercialmente como “G Energy”, además de otras nueve razones sociales con nombres similares: Rapicombustibles, Magnocombustibles, Ahorrocombustibles y Econocombustibles.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que todas las estaciones de servicio estaban controladas de forma directa o indirecta por ‘El Tanque’, su equipo de operadores y familiares. Aunque en el registro de la empresa consultado por El Financiero no aparece ninguna persona con los mismos apellidos de Iván Cazarín Molina.

Así lucía una de las gasolineras presuntamente administradas por operadores del CJNG. (Google Maps)

Las gasolineras de ‘El Jardinero’ en Jalisco

Casi dos años después de la primera sanción contra las gasolineras del CJNG, el Departamento del Tesoro evidenció una red criminal dirigida por los líderes del CJNG, entre ellos Juan Carlos Valencia, ‘El 03’, y el segundo al mando, Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’.

En total, Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas presuntamente involucradas con el lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

‘El Jardinero’, según la OFAC, mantenía el control de una gasolinera llamada Petrocoda, aunque en papel el negocio pertenecía a su prima, Areli Medina Flores, y a un subordinado, Gabriel Serrano Magaña.

Las autoridades mexicanas detuvieron a 'El Jardinero' a finales de abril. (Fotógrafo Especial)

Serrano Magaña aparece como uno de los socios, según consta en el acta de constitución de sociedad junto con otros tres sujetos. Los registros indican que Petrocoda se creó con 100 mil pesos, según el Registro Público de Comercio consultado por El Financiero.

‘El Jardinero’ fue detenido en Nayarit, el 27 de abril pasado. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina y se realizó sin ningún disparo, según los informes oficiales.

Hija y pareja del ‘Tío Lako’ son dueñas de las Gasolineras HG en Michoacán

El caso más reciente corresponde a uno de los líderes regionales del CJNG. Tras la detención de Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, quedó al descubierto una gasolinera, según revela una investigación de El Sol de México.

Al igual que en los casos anteriores, familiares del presunto criminal aparecen como propietarias de la empresa. Además, el nombre de las Gasolineras HG tiene las iniciales de Heraclio Guerrero.

Hasta ahora, ninguna autoridad señala formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG. Lo que coincide es el patrón: líderes o su grupo de personas cercanas acumulan negocios de distintos giros para pasar desapercibidos.