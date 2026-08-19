‘Tío Lako’ ejecutó venganza por muerte del ‘Mencho’: Ordenó asesinato de 25 guardias nacionales en Jalisco

En la imagen, cuatro cuerpos de agentes de la Guardia Nacional que murieron en Jalisco llega a un batallón en Acapulco.

‘Tío Lako’ líder del CJNG buscado por fuerzas federales en Michoacán, fue el capo que ordenó ataques contra la Guardia Nacional en represalía por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Así lo señaló el Gabinete de Seguridad, quien informó de la detención de nueve presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos la hija y la novia de Heraclio ‘N’.

De acuerdo con las autoridades, ‘Tío Lako’ dirige una célula del CJNG con actividades en Michoacán y Jalisco. “Es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención” de ‘El Mencho’, añadió en un comunicado.

Ese día, 25 guardias nacionales murieron en Jalisco en enfrentamientos con células del CJNG, reportó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en la ‘mañanera’ del 23 de febrero.

En esos choques también falleció Rubén ‘N’ alias ‘El Láminas’, hijo de ‘Tío Lako’ y miembro del círculo cercano que estaba con ‘El Mencho’ en el Tapalpa Country Club.

“Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al General secretario Ricardo Trevilla, por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.

¿Qué pasó con la hija y la novia de ‘Tío Lako’?

El Gabinete de Seguridad informó que las mujeres, junto con los otros siete presuntos miembros del CJNG, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Se continuará “con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”, indicó.

Durante el operativo, fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional también aseguraron: