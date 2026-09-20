A 25 años de ‘Rápido y Furioso’: ¿Cuál es el auto más caro que ha aparecido en la saga de Toretto?

'Rápido y furioso' cumple 25 años este 2026 desde su estreno. Estos son los autos más costosos de la saga. (Foto: Créditos Shutterstock)

La saga de Rápidos y Furiosos comenzó con autos que, aunque modificados para las carreras callejeras, estaban mucho más cerca de los vehículos que podían encontrarse en las calles que de los exclusivos superdeportivos que aparecieron en las siguientes entregas. Un ejemplo es la Ford F-150 SVT Lightning que manejó Brian O’Conner en la primera película de la franquicia.

Con el paso de las películas, la escala cambió por completo y los protagonistas comenzaron a ponerse al volante de algunos de los vehículos más exclusivos y costosos del mundo.

La Ford F.150 SVT que apareció en la primera película de 'Rápido y furioso'. (Foto: Captura)

¿Cuál es el auto más caro de ‘Rápidos y Furiosos’?

El W Motors Lykan Hypersport tiene un precio de 3.4 millones de dólares, alrededor de 58 millones 378 mil pesos y es uno de los más caros del mercado actualmente, según lo publicado en Car & Driver.

El exclusivo modelo fue desarrollado por W Motors, el cual destacó desde su presentación por su diseño y por el nivel de lujo incorporado en sus detalles. Su producción estuvo limitada a solamente siete unidades, lo que contribuyó a convertirlo en uno de los vehículos más exclusivos de su época.

El Lykan Hypersport cuenta con un motor de seis cilindros. El modelo alcanza una potencia cercana a los 770 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 2.8 segundos.

Pero uno de los elementos que más llaman la atención está en los faros. El vehículo fue presentado con luces que podían incorporar piedras preciosas, entre ellas diamantes, zafiros y rubíes.

La aparición del Lykan dentro de la saga Rápidos y Furiosos se da en Furious 7 donde llevó sus características al terreno de la ficción de acción. En la película, el automóvil es utilizado cuando Toretto y O’Conner saltan con él de un rascacielos a otro en Abu Dabi.

El resultado fue una de las secuencias más espectaculares de la saga y también una forma de mostrar hasta dónde había llegado la evolución de los vehículos utilizados en Rápidos y Furiosos que pasaron de autos que podías encontrar en algún punto en la ciudad hasta la exclusividad de conducir un deportivo del que solo existen 7.

¿Cuáles son los autos más caros de ‘Rápidos y Furiosos’?

Aunque el Lykan Hypersport ocupa el primer lugar, la franquicia también ha utilizado otros modelos cuyo valor alcanza cifras millonarias. De acuerdo con El Comercio, estos son cinco de los autos más costosos que han aparecido en las películas:

2010 Koenigsegg CCX-R — 3 millones de dólares: Este superdeportivo aparece en Rápidos y Furiosos 5 . El modelo sueco tiene un precio estimado de 3 millones de dólares, poco más de 51 millones de pesos .

Este superdeportivo aparece en . El modelo sueco tiene un precio estimado de 3 millones de dólares, poco más de . 2011 Bugatti Veyron — 1.9 millones de dólares: El Bugatti Veyron es otro de los superdeportivos que aparecieron en Furiuos 7 . Su precio alcanza los 1.9 millones de dólares, alrededor de 32 millones de pesos .

El Bugatti Veyron es otro de los superdeportivos que aparecieron en . Su precio alcanza los 1.9 millones de dólares, alrededor de . 2014 Eagle Speedster: Jaguar E-Type — 1 millón de dólares: Esta reinterpretación del clásico Jaguar E-Type aparece entre los vehículos más caros de la franquicia, con un valor estimado de un millón de dólares, poco más de 17 millones de pesos. Aparece en Rápido y Furioso 6 .

Esta reinterpretación del clásico Jaguar E-Type aparece entre los vehículos más caros de la franquicia, con un valor estimado de un millón de dólares, poco más de 17 millones de pesos. Aparece en . 2012 Lexus LFA — 375 mil dólares: El deportivo japonés también forma parte de la colección de vehículos de alto valor que han aparecido en Rápidos y Furiosos . Su precio estimado en de 375 mil dólares, 6.4 millones de pesos .

El deportivo japonés también forma parte de la colección de vehículos de alto valor que han aparecido en . Su precio estimado en de 375 mil dólares, . 1969 Chevrolet Yenko Camaro — 220 mil dólares: El clásico estadounidense tiene un precio estimado de 220 mil dólares, 3.7 millones de pesos. El modelo pertenece a la generación de muscle cars que actualmente se convirtió en una pieza de colección. Aparece en la segunda película de la saga.

El Lykan es un vehículo exclusivo del que solo se hicieron 7, uno de ellos apareció en la saga 'Rápidos y Furiososo'. (Foto: W Motors)

¿Cuál es el auto más barato en ‘Rápido y Furioso’?

El auto más barato dentro de la saga Rápidos y Furiosos es también uno de los más emblemáticos de la franquicia, pues es el vehículo que aparece en las primeras escenas de la primera película.

Se trata del Honda Civic Hatchback 1992, que Toretto y sus amigos utilizan para asaltar los camiones en la carretera. El costo del auto, según El Comercio, rondaba los 10 mil dólares, que al tipo de cambio actual es de 170 mil pesos.

¿Cuántas películas tiene la saga de ‘Rápidos y Furiosos’?

A más de dos décadas de su estreno, la franquicia de Rápidos y Furiosos suma 10 películas de la saga principal. A estas se suma ‘Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw’ (2019), un spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, por lo que son 11 películas vinculadas con la franquicia.

La serie de películas comenzó con Brian O’Conner, un policía encubierto que se infiltra en el mundo de las carreras callejeras para investigar una serie de robos. Con el paso de las entregas, la historia de Dominic Toretto y su familia pasó de las carreras clandestinas a grandes atracos, persecuciones internacionales y misiones de espionaje.

Las películas de la saga principal son:

‘Rápido y furioso’ (2001)

‘+Rápido +Furioso’ (2003)

‘Rápido y furioso: Reto Tokio’ (2006)

‘Rápidos y furiosos’ (2009)

‘Rápidos y furiosos 5in Control’ (2011)

‘Rápidos y furiosos 6’ (2013)

‘Rápidos y furiosos 7’ (2015)

‘Rápidos y furiosos 8’ (2017)

‘Rápidos y furiosos 9’ (2021)

‘Fast X’ (2023)