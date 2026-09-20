Alejandra Guzmán se disloca la cadera en concierto en vivo: ‘Se me zafó, necesito un doctor, ¿hay una ambulancia?’

Alejandra Guzmán tuvo que ser trasladada en ambulancia después de sufrir una caída durante su concierto en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro.com).

La cantante Alejandra Guzmán tuvo que abandonar en ambulancia su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, luego de que sufrió una dislocación de cadera en pleno escenario.

Este sábado en la noche, la hija de Silvia Pinal estaba comenzando a cantar ‘Mala’ mientras hacía una coreografía, de pronto se quedó inmóvil y se sostuvo de los bailarines con dificultad. “Disculpen, es que se me zafó la cadera (...) No sé qué hacer, creo que necesito un doctor (...) ¿Hay una ambulancia o algo? Perdónenme, pero no me puedo parar”, expresó. Tras ser atendida por paramédicos, fue llevada al hospital de urgencia.

“Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto”, anunciaron en el recinto.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Más tarde, Alejandra Guzmán publicó un comunicado en sus redes sociales donde informó que ya estaba mejor de salud: “Antes que nada, les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios, ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”.

La cantante aclaró a su público que la fecha quedaría en pausa: “Muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar”.

Además, la intérprete de ‘Mi peor error’, publicó un video desde el hospital, sentada en una camilla y rodeada de personal médico y cantando: “Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás, alzas la pata y se te puede falsear. Lo siento, Veracruz”.

“Estábamos tan prendidos, ¡caray! Pero voy a volver muyyyy pronto, GRACIAS VERACRUZ. Ya estoy bien", agregó en su mensaje.

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán

Los problemas de salud de Alejandra Guzmán llevan casi dos décadas. Luego de enfrentar el cáncer de mama en 2007, en 2009 la artista inició un tratamiento estético con biopolímeros en los glúteos, el cual tuvo complicaciones que se han prolongado por años.

En 2021, Guzmán dijo en una entrevista con Yordi Rosado ya que se había sometido a más de 40 intervenciones quirúrgicas.

La cantante Alejandra Guzmán fue atendida por paramédicos tras quedar inmovilizada en pleno escenario. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Alejandra Guzmán tiene prótesis de titanio en la cadera, las cuales le fueron colocadas en 2013 y 2016.

Luego, en julio de 2025, después de una presentación en Monterrey, Guzmán fue sometida a otra cirugía y como consecuencia, sus conciertos fueron reprogramados para 2026 para que pudiera concentrarse en su recuperación. “Tengo más titanio que nunca, soy biomecánica”, comentó en agosto de ese año a Ventaneando:

En octubre de 2025 fue intervenida nuevamente, esta vez de la columna vertebral después de un diagnóstico de hernias discales.

“Joel Sánchez, el doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral, nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros… estaba llena de osteoporosis”, dijo a Ventaneando en ese entonces.

Los problemas en la cadera volvieron a presentarse en marzo de este año, cuando la cantante sufrió una caída en su casa. “Se le atravesó el pinche perro y se cayó, se pegó en la cadera y se le zafó porque ya tuvo problemas antes, eso le estiró un nervio de esa pierna”, explicó su papá Enrique Guzmán a Ventaneando.

La intérprete recibió atención médica, se recupero favorablemente tras masajes y reposo, por lo que no fueron necesario cambios en su gira, la cual comenzó el pasado 1 de agosto en Tijuana. La gira continúa el próximo 9 de octubre en Mérida, pasa por Guadalajara, Acapulco, Ciudad de México, Villahermosa y termina el 12 de diciembre en Monterrey.