Elvis Guerra, diseñador del vestido de Sheinbaum, pide ayuda: ‘He sido objeto de amenazas y extorsiones’

La Fiscalía de Oaxaca ya identificó a los presuntos responsables del ataque armado contra la casa de Elvis Guerra. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Elvis Guerra, diseñador que participó en el bordado del vestido que usó Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia, afirmó que el ataque armado contra su casa estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Ante esta situación, el poeta y también fundador de Creaciones Biulú, taller textil de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, solicitó ayuda a las autoridades, entre ellas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le pido a la presidenta que, por favor, voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga”, comentó en un video que compartió a través de sus redes sociales.

La noticia sobre la agresión contra el domicilio de Elvis Guerra fue compartida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que afirmó que las investigaciones del caso ya comenzaron.

¿Qué dijo Elvis Guerra, diseñador del vestido de Sheinbaum, sobre el ataque armado?

El también poeta y traductor muxe, originario de Juchitán de Zaragoza, compartió un video en su cuenta de TikTok, donde explicó que recientemente ha sido blanco de amenazas por emprender un nuevo negocio.

“He sido objeto de amenazas, de extorsiones, y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa, nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas”, comentó.

Ante la situación que vive, Elvis Guerra aprovechó el espacio para solicitar ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió intervenir no solo en su caso, sino también en la comunidad de Juchitán para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

“Hoy hago este video para solicitarle a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, su ayuda (...) por favor, voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga y que, así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir por miedo a denunciar”, comentó.

Elvis Guerra también se dirigió a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, para hacerle una petición: “Queremos paz. Queremos vivir tranquilos y, sobre todo, queremos estar con vida”, dijo.

¿Qué se sabe del ataque a la casa de Elvis Guerra?

El ataque contra la vivienda de Elvis Guerra ocurrió durante la noche del viernes 18 de septiembre, en el Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el ataque se cometió contra la fachada de la casa del diseñador.

Tras recibir el reporte, elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar la inspección y procesamiento de la escena. Como parte de estas primeras diligencias, las autoridades aseguraron tres elementos balísticos, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía informó que, a partir de las primeras imágenes obtenidas y de las labores de inteligencia, los presuntos responsables del ataque ya fueron identificados. Se trata de un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes son buscados por las autoridades.

Elvis Guerra es un diseñador y poeta muxe originario de Juchitán, Oaxaca. (Foto: Captura de pantalla)

En cuanto al posible móvil, la primera línea de investigación apunta a un caso de extorsión contra el diseñador textil, de acuerdo con las denuncias previas y las investigaciones ministeriales realizadas por la Vicefiscalía Regional del Istmo.

Mientras avanzan las indagatorias, la Fiscalía de Oaxaca mantiene un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad para localizar y detener a las personas señaladas como responsables. Las autoridades también informaron que brindan acompañamiento integral a las víctimas directas de los hechos.