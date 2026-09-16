De origen istmeño: Así fue el vestido de Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia (FOTOS)

La mente detrás de Creaciones Biulú es Elvis Guerra, poeta, artesano y traductor Muxe Zapoteco, originario de Oaxaca. (Foto: Fotoarte realizado con fotos de Cuartoscuro)

¡Viva México! Para su segunda ceremonia del Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó de lado los vestidos de las grandes casas de lujo y eligió un atuendo elaborado por artesanas originarias de Juchitán, Oaxaca.

Para el evento en Palacio Nacional, la mandataria apareció con un elegante saco de gala negro, con un discreto escote en V. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las flores bordadas sobre la prenda.

En colores como morado, naranja, rosa, rojo, azul y verde, los detalles florales se convirtieron en el elemento protagonista del atuendo. Para complementar el saco, Claudia Sheinbaum optó por una sobria falda negra lisa.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desde el balcón de Palacio Nacional dio el Grito de Independencia en el marco del 216 Aniversario ante miles de personas que se dieron cita en la plancha del zócalo capitalino. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El equilibrio entre un atuendo elegante y colorido, sin llegar a ser saturado, se completó con el peinado y los accesorios. La presidenta llevó el cabello recogido en un chongo alto y utilizó aretes pequeños.

Sobre el traje de gala, Sheinbaum utilizó la banda presidencial e ingresó al balcón, desde donde dirigió la ceremonia por el Grito de Independencia, en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba.

Las artesanas detrás del traje de Claudia Sheinbaum son parte de Creaciones Biulú, un taller que nació hace nueve años en Oaxaca.

Claudia Sheinbaum Pardo eligió un peinado, maquillaje y accesorios sencillos para complementar el atuendo. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Cómo es Creaciones Biulú, el taller detrás del vestido de Sheinbaum?

Creaciones Biulú es un taller fundado por Elvis Guerra, poeta, artesano y traductor originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien, tras el terremoto de 2017, optó por fundar su propia casa textil.

Para ello, el poeta decidió emplear únicamente a artesanas de Juchitán, ya que el principal objetivo de Elvis es devolverle el valor y el precio que merece el trabajo textil que realizan al elaborar bordados y tejidos a mano.

“Las 20 mujeres que colaboran en Creaciones Biulú, de entre 17 y 58 años, son ejemplo de cómo en Juchitán existe una profunda preocupación por heredar el conocimiento”, explica la Secretaría de Cultura de México.

El vestido de Claudia Sheinbaum Pardo fue realizado por artesanas de Juchitán. (Foto: Cuartoscuro) (Presidencia)

La institución agrega que, en el taller, las artesanas y Elvis realizan huipiles y trajes tradicionales desde cero. Guerra explicó en una entrevista para el canal de YouTube de Anushya Toscano que aprendió las técnicas desde que tenía 13 años.

El trabajo de Elvis Guerra también ayuda a preservar los conocimientos relacionados con la creación de textiles tradicionales, ya que el poeta aseguró que “cada vez hay menos artesanas y artesanos”, en una conversación con la Secretaría de Cultura.

¿Qué dijo Creaciones Biulú tras hacer el vestido de Sheinbaum?

Con el paso de los años, Creaciones Biulú ha ganado reconocimiento en el mercado. La mayoría de sus prendas se venden en México a través del comercio en línea; sin embargo, sus huipiles también han llegado a Sudamérica, España e incluso a Tailandia.

Y ahora, para las artesanas detrás del taller de Juchitán, vestir a la presidenta Claudia Sheinbaum para una ceremonia tan importante como la del Grito de Independencia representa un logro significativo que trasciende al negocio.

Creaciones Biulú agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo por elegir su diseño. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

“Vestir a la presidenta de México es un logro colectivo. No es solamente un logro de Biulú, es un logro de Juchitán. Es un homenaje a todas las mujeres y muxes bordadoras, a las manos de las artesanas cuyo trabajo nunca fue dignificado”, escribió el taller en sus redes sociales.

También agradecieron a la presidenta por preferir prendas elaboradas por integrantes de pueblos indígenas en lugar de los imperios de la moda y las grandes marcas. Finalmente, indicaron que el diseño fue creado por las artesanas Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres.