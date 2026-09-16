‘Un grito de justicia por Carlos Manzo’: Grecia Quiroz en ceremonia de inicio de Independencia en Uruapan

Grecia Quiroz es presidenta municipal de Uruapan, luego de que en 2025 asesinaran a su esposo, Carlos Mnazo. (Quadratín).

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia asegurando que “callar nunca fue el plan de Carlos Manzo. Que se escuche fuerte, porque tampoco será el mío”, al tiempo que lanzó un firme llamado de justicia por todas las víctimas de la delincuencia en la región.

Durante el acto patriótico desde el balcón del palacio municipal de la Pérgola Municipal, la Presidenta Municipal recordó que la 2025 la ceremonia fue cancelada por Manzo debido a que no existían las condiciones de seguridad para los festejos.

“Hace un año, en una noche como esta, Carlos Manzo no pudo dar el Grito de Independencia. Privilegió proteger y cuidar a su gente; en lugar de irse, pidió ayuda. Una ayuda que nunca llegó a tiempo”, enfatizó la mandataria local al señalar las circunstancias que marcaron las festividades patrias del periodo anterior.

Quiroz reafirmó su postura frente a las condiciones que aquejan al municipio y a la entidad. “Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, aseveró en su mensaje antes de dar inicio a la arenga oficial.

Posteriormente, la presidenta municipal procedió a vitorear a los héroes de la gesta de Independencia nacional, e incluyó en la tradicional arenga vivas a favor de la libertad, de la memoria de Carlos Manzo y del restablecimiento de la paz en el estado de Michoacán.

Días antes, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado local independiente en Michoacán, reconoció que el contexto de inseguridad en Uruapan, y las “amenazas” que representa el movimiento para el sistema político, pero que continuarían con las actividades en Uruapan.

“El peligro ahí está vigente, está latente, pero pues tenemos que seguir. El sistema ya se dio cuenta que nos quitaron a Carlos (Manzo), pero esto va a continuar y así nos quiten a varios”, explicó Tafolla en entrevista con Quadratín.

Con información de Quadratín.