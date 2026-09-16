Clima en Península de Yucatán: El jueves 17 de septiembre será un día con cielo despejado

¿Cuál es el clima para la peníncula de Yucatán este jueves 17 de septiembre? (Cuartoscuro).

El jueves 17 de septiembre, la Península de Yucatán anticipa un día cálido con cielo mayormente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas elevadas en la región, especialmente en ciudades como Mérida, Cancún y Chetumal, donde el calor será el protagonista de la jornada.

¿Cuáles temperaturas se esperan este jueves en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se esperan temperaturas mínimas de 19.3°C y máximas de 37.3°C. La capital yucateca tendrá un cielo medio nublado con vientos de 8 km/h. Los municipios de Mérida también experimentarán un día cálido, con valores actuales cercanos a los 28.6°C, según el pronóstico del SMN.

Para las ciudades de Quintana Roo, Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 24.0°C y máximas de 30.7°C. Ambas localidades costeras disfrutarán de un cielo despejado y vientos de 9 km/h. Se anticipa un día agradable para actividades al aire libre.

¿Habrá probabilidad de lluvia en la Península de Yucatán?

Tulum, en Quintana Roo, registrará temperaturas entre 22.0°C y 33.7°C. Por su parte, Playa del Carmen variará de 23.0°C a 33.0°C. Ambas localidades costeras disfrutarán de un cielo despejado, con vientos suaves de 6 a 7 km/h.

A lo largo de la Península de Yucatán, el clima será predominantemente cálido y soleado. Aunque Mérida experimentará un cielo medio nublado, la mayoría de las zonas costeras, como Cancún y Tulum, tendrán un día despejado. Los vientos serán ligeros en toda la región.

¿Cómo estará el clima en Yucatán los próximos tres días?

El pronóstico extendido para la Península de Yucatán es el siguiente:

Jueves 17 de septiembre : Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 9 km/h. Viernes 18 de septiembre : Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h. Sábado 19 de septiembre: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán indica la continuidad del tiempo cálido y mayormente despejado. Se espera que las temperaturas se mantengan elevadas, sin cambios significativos en las condiciones generales. El viento seguirá siendo ligero, favoreciendo un ambiente soleado en la región.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad. Usar protector solar es indispensable.

Se aconseja usar ropa ligera y de colores claros, además de protegerse con sombreros y gafas de sol. Al realizar actividades al aire libre, es fundamental buscar la sombra y tomar descansos frecuentes. También es crucial cuidar a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables al calor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en México?

Para obtener información oficial y actualizada sobre el clima en la Península de Yucatán, se recomienda consultar las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estas instituciones ofrecen datos precisos y alertas para la seguridad de la población.

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