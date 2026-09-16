Peso ‘se toma el día’ por conmemoración de la Independencia de México HOY

A pesar de que no habrá operaciones a nivel local, por el feriado que conmemora la independencia de México, en operaciones electrónicas el peso mexicano avanza frente al dólar a medida que el mercado está a la espera de la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed).

Los datos reportados por Bloomberg indican que, hasta el momento, el tipo de cambio opera alrededor de los 17.13 pesos por dólar, nivel bajo el cual presenta una apreciación de 0.08 por ciento o 1.39 centavos, considerando su último dato de cierre oficial.

“Los indicadores de oscilación muestran que las presiones alcistas sobre el tipo de cambio se están fortaleciendo y que hay suficiente espacio para que el tipo de cambio siga subiendo. Lo anterior implica que la probabilidad de que, al menos en el corto plazo, el tipo de cambio se mantenga cotizando por encima de los 17.10 pesos por dólar es alta”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.56 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.09 por ciento, en los 90.70 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.03 por ciento hacia las mil 197.67 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.96 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.52 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas se ubica el zloty polaco 0.39 por ciento, won surcoreano 0.29 por ciento, corona checa 0.12 por ciento, peso colombiano 0.09 por ciento, lira turca 0.07 por ciento, peso argentino 0.07 por ciento, dólar taiwanés 0.06 por ciento, lei rumano 0.05 por ciento, por mencionar algunas.