Líderes de IA piden frenar avances y tiran precio de los fabricantes de chips

Una venta masiva de acciones de fabricantes de chips arrastró a la baja a las bolsas globales después de que líderes de gigantes de la inteligencia artificial propusieran frenar el desarrollo de esta tecnología, mientras un repunte en los precios del petróleo también pesó sobre la confianza de los inversionistas.

Desde Estados Unidos hasta Europa y Asia, las acciones de semiconductores sufrieron una fuerte presión a la baja, encabezada por caídas drásticas en firmas estadounidenses como Nvidia y Broadcom.

En consecuencia, un indicador del sector retrocedió 5 por ciento, el índice Nasdaq 100 cayó 1.2 por ciento y el crudo Brent superó los 109 dólares por barril, incrementando las presiones inflacionarias antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal .

La sacudida bursátil ocurrió tras la publicación de un manifiesto de 3 mil 800 palabras firmado por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic PBC, con el respaldo de Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (SpaceXAI), donde argumentaron que el desarrollo de los sistemas más avanzados debe ralentizarse para evitar riesgos catastróficos.

A este llamado se sumó Microsoft mediante un documento de 15 mil palabras en el que estableció límites al desarrollo de sus modelos de vanguardia bajo la premisa de que “las personas importan más que la IA”. Analistas de Bank of America señalaron que, aunque los líderes del sector no piden una pausa total, la prioridad por la seguridad inevitablemente moderará el ritmo de innovación.

(El Financiero)

Microsoft elabora código de conducta sobre la IA

El equipo de Microsoft señaló que los modelos no deberían tener derechos legales ni personalidad jurídica, y que tampoco deberían estar diseñados para escapar del control humano o engañar a los usuarios. El sistema no debería completar una tarea si para ello necesita infringir los principios rectores de la IA , según el manifiesto.

El documento llevaba meses en preparación, pero su publicación el lunes coincide con los compromisos de los principales laboratorios de IA de desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados, después de que una serie de incidentes de seguridad provocara una preocupación generalizada por los riesgos existenciales de la tecnología.

“No hay un freno absoluto. Tenemos que seguir desarrollando”, dijo en una entrevista Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI. “Simplemente tenemos que hacerlo con un poco más de cautela y cuidado”.

El Código de Conducta de IA Humanista es obra de Microsoft AI, el equipo de desarrollo que crea los grandes modelos de lenguaje de la compañía. Anteriormente, el contrato de Microsoft con OpenAI le impedía desarrollar sus propias herramientas potentes de inteligencia artificial de propósito general. Pero esas condiciones fueron eliminadas el año pasado, cuando ambas compañías renegociaron su relación.

Suleyman ha dicho que Microsoft pretende sumarse el próximo año al grupo de empresas que lanzan modelos de última generación.

Microsoft invitó a expertos externos a enviar comentarios sobre el documento. Elaborado en consulta con especialistas en derecho, ética y filosofía, además de líderes empresariales, el código aún está en desarrollo y orientará el trabajo con modelos a partir del próximo año.

Donald Trump arremete contra director de Anthropic

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra Dario Amodei e intensificó su oposición a la implantación de nuevas medidas de control regulatorio para el sector.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense rechazó las advertencias sobre los riesgos de seguridad, culpó a una “conspiración” por el rechazo social a los centros de datos y aseguró que imponer restricciones a las firmas locales solo beneficiaría a China.

Esta postura contrapone la agenda de la administración Casa Blanca, favorable a la rápida adopción e infraestructura de la IA sin intervención regulatoria , con la cúpula de la industria tecnológica en la que se ha apoyado para impulsar el crecimiento económico.

El enfrentamiento político y empresarial ocurre a pocos días de la cumbre bilateral entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, programada para el 24 de septiembre, donde la gobernanza tecnológica será un tema central.

Por su parte, el gobierno de China criticó los posicionamientos de los ejecutivos estadounidenses; el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, Guo Jiakun, afirmó que el alarmismo y la confrontación perturban el proceso de gobernanza mundial de la inteligencia artificial.