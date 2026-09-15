Inquietud por el crecimiento de la IA tira bolsas en Wall Street: Nasdaq retrocede 0.56 por ciento

Pese a los riesgos de la IA, se espera que la industria crezca.

La caída en los precios de las acciones del sector tecnológico arrastró a los principales barómetros de Wall Street a terreno de pérdidas tras el llamado de algunos desarrolladores de inteligencia artificial, como Anthropic y OpenAI , para ralentizar el progreso de la IA , con el objetivo de que no se convierta en algo fuera de control.

Como resultado, al interior de la plaza neoyorquina, el Nasdaq registró una caída de 0.56 por ciento, seguido por el S&P 500 y el Dow Jones que retrocedieron 0.48 y 0.29 por ciento cada uno.

En Europa, la mayoría de las plazas reportó pérdidas, y en Asia los índices de referencia registraban retrocesos en las primeras horas de este martes.

Dario Amodei, CEO de Anthropic , señaló en un ensayo que se debe desacelerar el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de IA . “Mi principal preocupación es que, desde este verano, la IA ha avanzado a un ritmo vertiginoso, impulsada principalmente por su creciente capacidad para crear la próxima generación de IA”.

Advirtió que, si no se controla, podría superar la capacidad de comprender y controlar estos sistemas, por lo que debe abordarse con suma cautela, si es que se aborda.

El presidente Donald Trump atacó al director de Anthropic por instar a que se modere el desarrollo de la IA, oponiéndose a las nuevas medidas de control, mientras culpó a una conspiración enfermiza del rechazo de los votantes a los centros de datos de IA y de la creciente preocupación por los modelos de vanguardia, mientras añadió que el único beneficiado de esto sería China.

Ulrike Hoffmann-Buchardi, director de inversiones de UBS, indicó a Bloomberg que, “aún no está claro si los llamamientos para acelerar el desarrollo de modelos avanzados tendrán eco en toda la industria, pero creemos que están más orientados a dar forma a un marco regulatorio aceptable para los principales laboratorios de IA. Por lo tanto, esperamos que la inversión en IA continúe”.

Brock Weimer, estratega en Edward Jones, señaló que además de la preocupación relacionada con la IA , la persistente incertidumbre geopolítica influyó en el ánimo de los inversionistas, tras el aplazamiento de las conversaciones diplomáticas previstas entre Irán y varias naciones del Golfo.

(El Financiero)

Seguirán las ganancias de la IA

Brian Rodríguez, analista bursátil en Monex, explicó que, no necesariamente estos comentarios ya tienen un impacto en las ganancias futuras, pero lo que se podría llegar a cuestionar después de esto es el ritmo de crecimiento futuro.

“Me parece que las expectativas que traemos para el 2026 son muy tangibles, porque al final del día las empresas más importantes de tecnología tienen ya su Capex definido, así que quizá sería un cuestionamiento de largo plazo, aunque es muy prematuro atarlo a estos comentarios”.

Hacia adelante, destacó que, es probable que la volatilidad persista en el corto plazo y hasta que se termine de definir el rumbo, y agregó que los inversionistas también estarán enfocándose en que, si se da un crecimiento más ordenado, también se refleje positivamente en los costos y gastos de las empresas, volviéndose más atractivas.

En México, las bolsas despidieron la sesión con aumentos equivalentes a 0.46 por ciento para el S&P/BMV, y de 0.49 por ciento más para el FTSE-BIVA.

En cuanto al mercado de divisas, la cautela previa a que se conozca la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal llevó a la moneda nacional a cotizar nuevamente en el piso de las 17 unidades, al colocarse en los 17.1482 pesos por dólar , lo que significó una depreciación de 1.05 por ciento.

Suben los precios del petróleo

Los precios del petróleo registraron repuntes ante los temores de una menor oferta, tras el cierre por parte de Arabia Saudita de un oleoducto de crudo, mientras se sigue buscando una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán .

El Brent avanzó 1.71 por ciento a 106.40 dólares el barril de petróleo , seguido por la Mezcla Mexicana con 1.66 por ciento, a 104.78 billetes verdes, mientras que el WTI subió 1.34 por ciento, a 101.39 dólares la unidad.

Sergio Cisternas, analista de mercados en EBC Financial Group, indicó que es relevante el cierre del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, ya que la infraestructura ha sido utilizada como alternativa para trasladar crudo hacia el Mar Rojo, evitando el Estrecho de Ormuz .

Antes del ataque transportaba aproximadamente 4 a 5 millones de barriles diarios, por lo que su interrupción reduce considerablemente el margen logístico saudí en momentos donde las rutas marítimas tradicionales ya enfrentan fuertes restricciones.