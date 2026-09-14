Se ponen d-IA-cuerdo: Anthropic y OpenAi chocan con Trump por desarrollo de la inteligencia artificial

Desarrolladores de IA, incluidas Anthropic y OpenAI, están chocando con la administración Trump debido a sus llamamientos a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial en toda la industria; una propuesta que ya ha provocado una venta masiva de acciones tecnológicas y ha puesto en duda la solidez del auge mundial de los centros de datos.

En un escrito de 3.800 palabras publicado el sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei —respaldado por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el de SpaceX/xAI, Elon Musk—, afirmó que es necesario ralentizar el desarrollo de los sistemas más avanzados para evitar que la IA escape al control humano y cause daños catastróficos.

En una publicación en redes sociales realizada el lunes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, rechazó cualquier idea de imponer más control a la IA y criticó el llamamiento de Amodei a la moderación en el desarrollo de una tecnología clave para su agenda económica. Atribuyó el rechazo de los votantes a los centros de datos de IA y la creciente preocupación por los modelos de frontera a una “conspiración ENFERMA”, y añadió que “el único que se alegra de ello es China”.

“El único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y EE. UU. lo tiene de sobra!”, publicó Trump. “Llevamos la delantera a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo. ¡Teóricos de la conspiración, traidores y filtradores: cuidado!”.

En su ensayo, Amodei insistió en que “dosificar” el avance de las capacidades de la IA no se traducirá necesariamente en una reducción del gasto o del crecimiento. Sin embargo, cualquier pausa o retraso en el progreso de los llamados sistemas de frontera no sería bien recibido por los inversores, que apuestan a que el auge de la IA impulsará inversiones de capital por valor de cientos de miles de millones de dólares. Wall Street también espera ofertas públicas iniciales (OPI) potencialmente récord de Anthropic y OpenAI, las cuales dependen de los avances tecnológicos que ambas empresas buscan lograr en el campo de la IA.

La reacción del mercado se hizo evidente el lunes: empresas clave en la infraestructura de IA, como Samsung Electronics y SK Hynix, sufrieron caídas superiores al 5 por ciento en Seúl, mientras que SoftBank Group, inversor en OpenAI, perdió casi 11 por ciento de su valor. Los rumores sobre una posible ralentización también afectaron a los fabricantes de chips estadounidenses, que se han beneficiado del gasto en procesadores destinados a entrenar y ejecutar nuevas generaciones de modelos de IA. Las acciones de Nvidia cayeron 3.4 por ciento en Nueva York, mientras que las de Micron Technology descendieron 6 por ciento.

“Estas dos empresas y sus planes tienen un efecto dominó enorme en todo el sector tecnológico”, afirmó Mark Mahaney, analista de Evercore ISI. “Si ambas compañías redujeran drásticamente su gasto en I+D, sus contrataciones y sus inversiones de capital (capex), ello podría tener un impacto sustancial en los mercados financieros”.

Trump ha advertido reiteradamente que Estados Unidos debe mantener la ventaja tecnológica sobre China para proteger la seguridad nacional, argumento que volvió a exponer el domingo. “Llevamos ventaja a China en IA”, declaró a los periodistas al margen del torneo de golf Irish Open. “Somos el país más sofisticado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane la carrera de la IA, gana”.

El lunes, funcionarios chinos rechazaron los llamamientos de los líderes tecnológicos estadounidenses para frenar la IA por motivos de seguridad, calificándolos de tácticas para “sembrar el miedo”, y criticaron las afirmaciones de que el progreso de China suponía una amenaza para la seguridad mundial. La disputa entre las dos mayores economías del mundo en torno a tecnologías de vanguardia se intensifica a menos de dos semanas de la cumbre que Trump celebrará en Washington con el líder chino Xi Jinping, en la que la IA ocupará un lugar destacado en la agenda.

A diferencia de sus homólogos estadounidenses, los principales ejecutivos del sector de la IA en China se han abstenido en gran medida de pedir que se frene el desarrollo de esta tecnología como medida de precaución; por el contrario, el gobierno chino la ha promovido como motor de crecimiento económico y de poder nacional. China teme que las advertencias de seguridad puedan ser utilizadas por Estados Unidos como pretexto para endurecer aún más las restricciones a la exportación de tecnología avanzada, señaló Sun Chenghao, investigador del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad Tsinghua, en Pekín.

La inquietud ante los riesgos existenciales de la IA cobró gran relevancia pública la semana pasada, impulsada por la sonada salida de Jacob Coxon, empleado de Anthropic, quien acusó a las empresas de IA de “jugar con nuestras vidas” en su afán por desarrollar sistemas avanzados. El mensaje de renuncia de Coxon en las redes sociales fue respaldado por decenas de investigadores del sector, quienes instaron a ralentizar una tecnología que, según él, “podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década”.

Antes de que el mensaje de Coxon se difundiera, miembros del Congreso ya exigían medidas para contrarrestar los riesgos más graves de la IA mediante nuevas salvaguardias. El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont que se alinea con los demócratas, ha propuesto prohibir la llamada IA ​​superinteligente, mientras que otros legisladores han planteado la idea de un mecanismo de desactivación de emergencia para la IA; no obstante, son pocas las expectativas de que un Congreso profundamente dividido logre un consenso para aprobar medidas significativas a menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato.

En la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson ha abogado por una colaboración entre el sector tecnológico y el gobierno para establecer salvaguardas para la IA, señalando que su mensaje a las empresas es que tienen “la responsabilidad corporativa de garantizar que sus productos sean...