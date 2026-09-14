España condena feminicidio de alumna Claudia Tacoronte en Morelos: ‘Fue acto de violencia intolerable’

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que se encontraba en México como parte de un intercambio académico.

La joven española fue asesinada el sábado en el municipio de Cuautla, Morelos, donde realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio.

Las universidades españolas expresaron su “profunda consternación” y su “más firme condena” por el asesinato de la estudiante, además de enviar sus condolencias a la familia y seres queridos de Claudia.

“Una estudiante que había emprendido con ilusión una experiencia internacional, con toda una vida por delante, ha sido víctima de un acto de violencia intolerable que conmociona al conjunto de las universidades españolas”, señaló la organización.

La CRUE también manifestó su respaldo a la Universidad de Granada y a la comunidad universitaria que acogía a la joven en México.

Universidad de Granada condena feminicidio de Claudia Tacoronte en México

La Universidad de Granada también expresó su “más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, quien estudiaba en la institución española y realizaba una estancia de movilidad académica en la UAEM.

La universidad expresó su solidaridad con la familia, personas allegadas y compañeros de la joven, además de reiterar su llamado a erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos”, indicó.

En memoria de Claudia, la institución convocó a un minuto de silencio este lunes 14 de septiembre, en la puerta de todos los centros de trabajo de la Universidad de Granada.

¿Qué sabemos del feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos?

La estudiante española fue localizada sin vida el sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a aproximadamente 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que se trata de una joven española de 21 años y señaló que el caso se investiga inicialmente como feminicidio, de acuerdo con los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres.

Las autoridades todavía investigan las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y deberán determinar si existieron razones de género.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y señaló que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de Claudia.

La UAEM también confirmó la identidad de la joven y lamentó su muerte. La estudiante había llegado a México desde la Universidad de Granada para realizar su intercambio académico.

La investigación continúa para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de EFE