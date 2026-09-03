México y España firman acuerdo para reforzar cooperación bilateral en materia de inteligencia artificial

Se impulsará la promoción y difusión de iniciativas y estrategias nacionales de ambos países.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España firmaron un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y simplificación de trámites.

Durante el acto protocolario, el titular de la ATDT, José Peña Merino, mencionó los proyectos estratégicos como la Nube MX, el Plan Nacional de Ciberseguridad, el programa nacional de simplificación y digitalización de trámites, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la Fábrica de IA que desarrolla soluciones como modelos de riesgo aduanales, fiscales y meteorológicos, además de la construcción de la supercomputadora Coatlicue que se proyecta como la más potente de América Latina.

El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López Águeda, destacó que su estrategia digital se concentra en cuatro ejes: empresas, industria, derechos y formación.

Incluye actualización regulatoria, capacitación en universidades y cursos, vinculación con la industria, apoyo a empresas y proyectos de infraestructura, con participación de inversión pública y privada.

En la sede de la ATDT se realizó la firma del Memorándum de Entendimiento, en el cual se estableció una colaboración enfocada en compartir experiencias y buenas prácticas en los ámbitos de centros de datos, IA aplicada a servicios públicos, conectividad, identidad digital, simplificación de trámites y atención ciudadana; ciberseguridad y gestión de desastres.

También contempla el desarrollo de programas de capacitación, investigación y proyectos conjuntos, además de la colaboración con el sector privado, instituciones académicas y centros de investigación. Asimismo, se impulsará la promoción y difusión de iniciativas y estrategias nacionales de ambos países.

Con este Memorándum de Entendimiento se estrecha el intercambio de conocimiento y capacidades para impulsar proyectos conjuntos, ampliar la colaboración entre gobierno, academia y sector privado, y aprovechar la tecnología como una herramienta para generar mejores servicios y mayores oportunidades para las personas.