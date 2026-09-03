Feminicidio en Tláhuac: Condenan a 93 años de cárcel a hombre que asesinó a su pareja en San Andrés Mixquic

Gregorio ‘N’ fue detenido en flagrancia tras agredir con un cuchillo a su pareja en el pueblo de San Andrés Mixquic.

Gregorio ‘N’ fue sentenciado a 93 años y cuatro meses de prisión por el feminicidio de su pareja, ocurrido el 26 de octubre de 2024 en la alcaldía Tláhuac, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia San Ignacio de Loyola, en el pueblo de San Andrés Mixquic. De acuerdo con la investigación, el hombre atacó a la víctima en el pecho con un cuchillo de cocina, provocándole una herida que le causó la muerte.

Gregorio ‘N’ fue detenido en flagrancia tras el feminicidio de su pareja

Después de la agresión, familiares de la víctima solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio y detuvieron a Gregorio ‘N’ en flagrancia.

Posteriormente, la Fiscalía capitalina reunió elementos para sustentar la investigación, entre ellos entrevistas a víctimas indirectas y a los policías que participaron en la detención.

También se realizaron peritajes de criminalística y fotografía sobre el lugar de los hechos y el arma utilizada, además de estudios de medicina forense, mecánica de hechos y mecánica de lesiones.

Finalmente Gregorio ‘N’ fue vinculado a proceso el 31 de octubre de 2024, cuatro días después de los hechos.

Tribunal dicta sentencia de más de 93 años para feminicida en Tláhuac

Al concluir el proceso penal el pasado 25 de agosto, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró penalmente responsable a Gregorio ‘N’ y le impuso una pena de 93 años y cuatro meses de prisión.

Además de la condena, el sentenciado deberá pagar 1 millón 516 mil 672 pesos por concepto de indemnización, gastos funerarios y reparación del daño moral. También se ordenó el decomiso del cuchillo utilizado en el crimen y la suspensión de sus derechos políticos.

La Fiscalía capitalina señaló que la resolución se enmarca en los objetivos de su Plan de Política Criminal 2026, que contempla fortalecer los procesos judiciales para obtener sentencias condenatorias en casos de violencia contra las mujeres.

Con información de Quadratín México.