Secuestro simulado en CDMX: Así engañaron a una mujer para que depositara 89 mil pesos

Según las autoridades de la CDMX, los presuntos secuestradores y extorsionadores también hicieron creer a la hija que su padre estaba secuestrado. (Fotoarte El Financeriero).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre el modus operandi​ ​para extorsionar a personas mediante llamadas telefónicas.

En la red social X detallaron que mediante un secuestro simulado, los delincuentes lograron que un padre creyera que su hija había sido privada de su libertad.

Además, los presuntos secuestradores y extorsionadores también hicieron creer a la hija que su padre estaba secuestrado.

“Bajo amenazas, la joven transfirió y depositó 89 mil pesos. Las entrevistas y el análisis de la información financiera permitieron establecer que el dinero fue recibido en una cuenta perteneciente a Aidé “N”, quien habría estado al tanto de su recepción", explica la Fiscalía.

Agrega que la mujer dispuso de los fondos para entregarlos a otra persona. Con estas pruebas, el agente de la Fiscalía obtuvo una orden de arresto, que ejecutaron el lunes 24 de agosto.

Aidé “N” fue detenida en la alcaldía Magdalena Contreras y permanecerá en prisión preventiva.

Detienen a 4 integrantes de grupo dedicado a la extorsión en CDMX

Fue a inicios de julio cuando autoridades de seguridad informaron sobre la detención de cuatro personas vinculadas a ‘Los Malcriados 3AD’, grupo delictivo dedicado a la extorsión y la venta de droga en la alcaldía Álvaro Obregón, de la CDMX.

La captura, ocurrida este martes, fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que ubicaron y alcanzaron al vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Entre los capturados se encuentran Osvaldo Aldair Torres Huerta, de 21 años, y Maximiliano Farid Martínez Escalona, de 20 años, quienes cuentan con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

También arrestaron a Joaquín Ramos Espinosa, de 27 años, y a Ángel Eduardo Torres Díaz, de 20 años de edad, al ser sorprendidos junto a los otros sospechosos dentro del perímetro de la demarcación.