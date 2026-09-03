¿Quién es ‘El Gobén’, vinculado a la facción de ‘Los Rusos’ con operaciones en Zona Diamante, Acapulco?

La reciente captura en Puebla de Govén Ulises ‘N’, conocido en el mundo delictivo como ‘El Amarillo’ o ‘El Gobén’, puso de nuevo en el foco de la agenda de seguridad nacional la pugna por el control operativo del puerto de Acapulco, Guerrero, donde es considerado uno de los principales generadores de violencia.

Informes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ubican a Govén Ulises ‘N’ como jefe de plaza y líder del brazo armado denominado ‘Los Amarillos’, facción operativa vinculada al grupo delictivo ‘Los Rusos’, el cual mantiene una alianza estratégica con el Cártel de Caborca.

Su centro de operaciones abarcaba principalmente la Zona Diamante de Acapulco, la franja inmobiliaria y turística de mayor plusvalía del municipio, así como colonias de la zona suburbana, entre las que destacan La Poza, Llano Largo, Puerto Marqués y El Coloso.

Desde empresarios hoteleros hasta transportistas fueron blanco de extorsión de ‘El Gobén’

De acuerdo con investigaciones de inteligencia, el perfil criminal de ‘El Amarillo’ lo señala como presunto responsable de dirigir esquemas de extorsión y cobro de cuota contra empresarios hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y concesionarios del transporte público.

Asimismo, las autoridades le atribuyen la coordinación del narcomenudeo, secuestros y ejecuciones derivadas de la disputa territorial que la organización sostiene con grupos rivales, entre ellos células del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Las investigaciones detallan que, bajo el mando de Jesús Orlando Rodríguez Soriano, alias ‘El Ruso’, Govén Ulises ‘N’ consolidó una red de contención violenta para desplazar a células antagónicas de los accesos a la carretera Cayaco-Puerto Marqués y garantizar el dominio económico sobre la franja costera.

Su detención se concretó durante un operativo coordinado por fuerzas federales en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis, en el estado de Puebla, donde el imputado se ocultaba para evadir la acción de la justicia. Al momento de su aseguramiento, le fueron incautados vehículos de lujo, armas de fuego y diversas dosis de sustancias ilícitas.

Con la caída de ‘El Amarillo’, las autoridades federales y estatales mantienen un despliegue de vigilancia estratégica en la Zona Diamante y la periferia de Acapulco ante posibles reacomodos en la estructura de mando de ‘Los Rusos’ y para prevenir repuntes de violencia en la región costera.