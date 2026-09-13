El feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Puebla

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años procedente de la Universidad de Granada, España, quien realizaba una estancia de intercambio académico en la entidad.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la máxima casa de estudios, el feminicidio ocurrió en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Cuautla.

Según las primeras investigaciones de las autoridades y testimonios recabados en el lugar, la agresión ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre, alrededor de las 23:00 horas, cuando la joven fue víctima de un asalto violento en las inmediaciones del centro de Cuautla.

En un intento por resguardarse, la estudiante ingresó al inmueble de la Casa de la Cultura, pero el agresor la persiguió hasta el interior y la atacó con un arma blanca. A consecuencia de la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque, la universitaria perdió la vida en el lugar, por lo que la Fiscalía General del Estado de Morelos inició las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio.

UAEM anunca acciones tras feminicidio de Claudia Tacoronte

La institución expresó su profunda indignación y condolencias a la familia Tacoronte Aguilera, a la Universidad de Granada y a las autoridades consulares españolas, e informó sobre las acciones adoptadas tras el feminicidio de la alumna de la UAEM Morelos :

Se activaron los protocolos de la UAEM para mantener comunicación permanente con los familiares de la víctima, la universidad de origen y la representación consular de España.

La casa de estudios demandó a la Fiscalía General del Estado de Morelos una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género para dar con los responsables y evitar la impunidad.

La universidad solicitó a la opinión pública y a los medios de comunicación tratar la información con máxima sensibilidad, evitando especulaciones que vulneren la dignidad y privacidad de la víctima y su familia.

Este indignante caso se suma a la grave crisis de violencia feminicida que ha golpeado severamente a la comunidad universitaria en el estado de Morelos. Meses atrás, los feminicidios de las estudiantes Karol Toledo y Kimberly Joselin desataron una ola de indignación que culminó en la toma de instalaciones y un histórico paro de labores encabezado por la organización Resistencia Estudiantil Universitaria en campus emblemáticos como Chamilpa.

Durante este paro prolongado, el alumnado mantuvo suspendidas las actividades para exigir justicia ante el feminicidio en Morelos , protocolos eficientes de protección y garantías reales de seguridad para las mujeres dentro y fuera del entorno escolar.

La reiterada violencia contra alumnas de la UAEM ha colocado a las autoridades universitarias y estatales bajo un intenso escrutinio social, al tiempo que diversos colectivos feministas y estudiantiles han vuelto a levantar la voz para exigir un cese definitivo a la impunidad en la entidad.

La UAEM reiteró su solidaridad con la comunidad universitaria tanto en México como en España ante la pérdida irreparable de la joven estudiante.