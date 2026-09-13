Gala Montes explota contra Poncho de Nigris y responde a Arath de la Torre: ‘Ni con Adrián me ayudaron’

Gala Montes volvió a protagonizar una polémica, pero esta vez no fue por su participación en La Casa de los Famosos México. Después de su breve regreso al reality y de las distintas versiones sobre su salida , la actriz respondió a los comentarios de Poncho de Nigris, quien mencionó el tema en varias ocasiones en sus redes sociales.

La situación comenzó cuando Poncho manifestó públicamente su preocupación por la exintegrante de la obra Malinche y cuestionó que la producción la hubiera incorporado nuevamente al programa. Posteriormente, aseguró que ella le había enviado un mensaje agresivo después de que intentó comunicarse con ella.

Además, la intérprete de ‘Tacara’ reaccionó a un mensaje de Arath de la Torre, ella señaló que cuando tuvo problemas con Adrián Marcelo no la ayudaron, menos ahora.

Gala Montes respondió a un comentario de Arath de la Torre sobre ella. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

¿Qué pasó entre Gala Montes y Poncho de Nigris?

Poncho de Nigris comenzó a hablar públicamente sobre Gala después de su regreso y salida de La Casa de los Famosos México 2026. El regiomontano cuestionó la decisión de incluirla nuevamente en el reality y expresó preocupación por lo que, desde su perspectiva, estaba ocurriendo con la actriz.

Posteriormente, Poncho aseguró en X que Gala le había enviado un mensaje que calificó como “muy agresivo” y explicó que su intención había sido ayudarla.

“Yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón, aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual”, escribió.

“No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño, si necesitan ayuda estamos para sumar, ella no habla, es otra persona que está intoxicada (...) duele verla así, siempre la apoyé y es por empatía a una chava que anda sola sin ruimbo”, agregó.

Gala Montes respondió a los comentarios del influencer a través de sus historias de Instagram: “Ayúdate tú, con ese injerto de pelo horrible (...) Se están uniendo para denigrarme, yo estoy bien, es difícil que tenga un brote psicótico, pero me la pelan. Sola estoy, deprimida también, a todos les valió, si están preocupados, donen”.

“De cuando acá tú vas a venir a preocuparte por mí, no te preocupes por mí. Estás enojado porque mandé a las ver#a a tu sobrino Aldo, no vas a hacer un grupito con mi mamá para anexarme, vete a la ver#a con tu Ring Royale, no quiero estar ahí”, añadió.

¿Qué le dijo Gala Montes a Arath de la Torre?

La polémica también alcanzó a Arath de la Torre, quien formó parte del llamado Team Mar junto con Gala Montes durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

El conductor publicó un mensaje en Instagram en el que aseguró que personas cercanas a ella habían intentado ayudarla, aunque, según su versión, esos acercamientos no habían funcionado.

“Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Solo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, solo la voluntad de Dios”, escribió Arath.

La respuesta de Gala hizo referencia a lo ocurrido durante la segunda temporada del programa, cuando protagonizó una fuerte confrontación con Adrián Marcelo. En ese contexto, la actriz cuestionó los intentos de ayuda que recibió durante aquella etapa y lanzó la frase “ni con Adrián me ayudaron”, en referencia a la situación que vivió dentro del reality.

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill sobre Gala Montes?

Otro de los famosos que intervino en la conversación fue Ricardo O’Farrill, quien pidió a los usuarios de redes sociales dejar de convertir la situación de Gala en motivo de burlas.

El comediante recordó que él mismo atravesó una crisis que fue expuesta públicamente y pidió tener empatía con quienes enfrentan momentos complicados.

“¿No creen que desde el hecho de llamarla ‘Gula’ una y otra vez ya están siendo parte del daño y el dolor que lleva a lo que actualmente está sucediendo? Estamos hablando de la integridad y la salud mental de un ser humano”, escribió.

Gala también respondió a O’Farrill con un mensaje en el que cuestionó que hablara de ella y mencionó la crisis que él vivió anteriormente: “Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un vrote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música no jalándomela como tú”.