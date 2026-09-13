Sonora deja atrás tres décadas de rezagos con resultados históricos: Alfonso Durazo

Con una reducción de 68.2 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, 456 mil personas que salieron de la pobreza, la construcción de 10 hospitales y una inversión superior a 20 mil millones de pesos en infraestructura carretera, Sonora registra resultados que revierten rezagos acumulados durante tres décadas, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al presentar su Quinto Informe de Gobierno.

Con el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal destacó que durante los primeros cinco años de su administración se han fortalecido áreas estratégicas como seguridad, bienestar, salud, educación, vivienda, agua e infraestructura, al tiempo que Sonora impulsa proyectos de alcance nacional en energía y conectividad.

En seguridad, el estado redujo 68.2 por ciento el promedio diario de homicidio doloso respecto a septiembre de 2021, después de que este delito alcanzara su nivel más alto en 30 años.

La reducción ha estado acompañada por un fortalecimiento de las capacidades institucionales. La Policía Estatal pasó de 850 a más de 2 mil elementos; se han incorporado 923 patrullas y más de 2 mil cadetes han egresado de la Universidad de la Seguridad Pública.

En materia de bienestar, 456 mil sonorenses salieron de la pobreza y actualmente más de un millón de personas reciben beneficios de programas sociales, con una inversión anual cercana a 20 mil millones de pesos.

La política de vivienda avanza hacia una meta de 67 mil hogares del bienestar. Actualmente, más de 29 mil 300 viviendas están en construcción y otras 7 mil 500 se encuentran en proyecto. Además, se han entregado más de 39 mil escrituras para brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias.

En educación, se han destinado más de 3 mil 700 millones de pesos para la entrega de más de 736 mil becas. A ello se suman 2 millones 230 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos y más de 3 millones de libros de texto distribuidos durante el presente ciclo escolar.

Uno de los principales contrastes históricos se registra en salud. Durante la actual administración se han construido 10 hospitales, uno más que los nueve edificados durante los 30 años anteriores, con una inversión superior a 17 mil millones de pesos.

Esta nueva infraestructura permitió incrementar en 90 por ciento la capacidad de camas hospitalarias, ampliando la cobertura y capacidad de atención médica en distintas regiones del estado.

En infraestructura carretera, entre 2021 y 2026 se han invertido más de 20 mil millones de pesos para ampliar y modernizar la conectividad de Sonora. Entre los proyectos estratégicos destacan las carreteras Guaymas-Chihuahua, Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes, Agua Prieta-Bavispe, Sonoyta-Puerto Peñasco y Hermosillo-Bahía de Kino.

Estas obras fortalecen corredores que conectan al estado con Chihuahua y con la frontera con Estados Unidos, además de mejorar la movilidad de personas y mercancías y ampliar la capacidad logística del noroeste de México.

En materia energética, el Plan Sonora de Energías Sostenibles posiciona a la entidad como uno de los polos estratégicos de la transición energética del país. La Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco contempla una inversión total de mil 640 millones de dólares y forma parte de la nueva infraestructura de generación de energía limpia de México.

En justicia social, los Planes de Justicia Yaqui, Seri-Comca’ac, Guarijío y Yoreme-Mayo han canalizado más de 20 mil 140 millones de pesos para atender rezagos históricos en comunidades de pueblos originarios.

Sonora también creó por primera vez una Secretaría dedicada exclusivamente a garantizar los derechos de las mujeres, así como la primera Defensoría de las Mujeres, fortaleciendo la estructura institucional para la protección y atención de las sonorenses.

En materia de agua, durante el sexenio se han invertido más de 6 mil 300 millones de pesos en infraestructura hidráulica y se repusieron 296 pozos para enfrentar los efectos de la sequía.

A través del Plan Hídrico Sonora 2023-2053 se desarrollan proyectos como los acueductos Yaqui, Seri y Álamos. En Hermosillo se realiza además una inversión superior a mil 520 millones de pesos para incorporar 500 litros de agua por segundo y fortalecer el abasto de la capital.

La recuperación de espacios públicos incluye proyectos como La Sauceda, en Hermosillo; la Laguna del Náinari y el Parque Infantil Ostimuri, en Cajeme; así como una inversión de 200 millones de pesos para el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, en Navojoa.

En transporte público, actualmente operan 768 unidades, el doble que en el sexenio anterior. La modernización de 506 unidades representó una inversión de 927 millones de pesos, entre ellas 350 camiones nuevos con aire acondicionado para 15 municipios. Hermosillo incorporó además 20 unidades eléctricas y la primera electrolinera pública de Sonora.

Alfonso Durazo destacó que los resultados de los primeros cinco años muestran un cambio estructural en áreas que durante décadas concentraron algunos de los principales rezagos de la entidad, al tiempo que Sonora fortalece su papel estratégico en sectores clave para México como energía, infraestructura, logística y conectividad.

“Sonora está dejando atrás rezagos históricos. Hoy tenemos resultados que demuestran que es posible transformar profundamente al estado y, al mismo tiempo, construir las bases para las próximas generaciones”, señaló el gobernador.