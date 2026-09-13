¿Por qué los resultados de la prueba PISA 2025 pueden afectar los salarios de los jóvenes?

El rezago educativo de México podría limitar las oportunidades económicas de los jóvenes. Esto revela PISA 2025 sobre matemáticas, lectura y ciencias. (Cuartoscuro).

La prueba PISA 2025, difundida recientemente por la OCDE, revela un preocupante retroceso en los niveles educativos a nivel global, incluyendo a México, un factor que podría impactar directamente en la productividad y los salarios de los jóvenes en las próximas décadas.

Entre 2015 y 2025, el promedio de la OCDE en lectura y matemáticas mostró una caída significativa, y un alto porcentaje de estudiantes a nivel mundial presenta bajo desempeño en estas materias esenciales.

En México, la situación es más crítica: los estudiantes de 15 años obtuvieron en matemáticas 388 puntos, considerablemente por debajo del promedio OCDE de 463 puntos, y 41.8 por ciento de ellos tuvo bajo rendimiento simultáneo en lectura, matemáticas y ciencias, más del doble del promedio en los países desarrollados.

Aunque México ha ampliado la cobertura escolar, incluyendo ahora al 69 por ciento de la población de esa edad, el rendimiento general sigue siendo bajo. Esto refleja no solo la necesidad de incluir a más jóvenes en la educación, sino también de mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza.

¿Por qué importa esto para los salarios? Las habilidades básicas como leer, razonar y calcular son cruciales para que un trabajador pueda aprender nuevas tareas, resolver problemas y aportar mayor valor en su empleo. Sin embargo, aunque una mejor educación ayuda, también es fundamental la inversión y la capacidad de las empresas para aprovechar estas habilidades.

IMCO advierte necesidad de recuperar comprensión lectora

El uso creciente de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje es un dato positivo, pero la diferencia está en la capacidad crítica de cada estudiante para usar estas herramientas, no solo en tener acceso a ellas.

En México, 47 por ciento de los estudiantes declara usar IA al menos semanalmente para ayudarse a aprender, una proporción cercana a la de la OCDE.

Expertos y organizaciones como el IMCO subrayan la necesidad urgente de recuperar el dominio en comprensión lectora y razonamiento matemático, así como de apoyar a los maestros y direccionar recursos a las escuelas con mayores rezagos.

El reporte PISA no predice salarios futuros, pero alerta que el deterioro en habilidades básicas puede limitar las oportunidades laborales y económicas de los jóvenes mexicanos.

La mejora educativa debe ser una prioridad para evitar que este rezago amplíe la brecha social y económica en el futuro.