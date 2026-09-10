Oposición ‘se le deja ir’ a la SEP; exige corregir el rumbo educativo ante la ‘tragedia’ en la prueba PISA

El senador Ricardo Anaya advirtió que lo que ha hecho Morena con la educación es trágico (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

Como “tragedia” calificó Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, los pésimos resultados que sacó México en la prueba de aprendizaje PISA, al quedar en los últimos lugares de matemáticas y comprensión de lectura.

“Lo que ha hecho Morena con la educación es trágico. El gobierno de Morena mandó a los niños al fondo de la tabla, y esto es verdaderamente criminal porque lo que hace es cancelar el futuro.

“No solo tenemos un gobierno que pacta con el crimen, sino que ha presentado una pésima gestión en materia educativa”.

Criticó que la presidenta Claudia Sheibaum justifique que es el mismo examen para todos los países, pues precisamente ese es un parámetro para evaluar materias universales.

Pidió al gobierno redoblar esfuerzos en el rubro. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, pidió “corrección inmediata” a las autoridades educativas.

“Me sorprende que el gobierno federal no tome cartas en el asunto, que no haya una revisión integral del modelo educativo, que no estemos atendiendo puntualmente los orígenes de este fenómeno”.

Por su parte, Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI, cuestionó que el gobierno minimice el tema.

“Vean el tema educativo, cómo quedamos con la prueba PISA y salen a decir desde el gobierno de la República que hay otros que están peor, háganme ustedes el favor”.