Chivas vs. Pumas HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido por la Jornada 8 de Liga MX?

Chivas recibe a Pumas en la Jorada 8 del Apertura 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Liga MX, IA Gemini).

Chivas de Guadalajara y Pumas de la UNAM se enfrentan este domingo en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX junto con el Clásico Joven que se llevó ayer el Cruz Azul.

El encuentro se juega en el Estadio Akron, donde Guadalajara busca aprovechar su condición de local ante un rival que llega después de recuperar el triunfo. El Rebaño llega con una racha positiva en el torneo y con la posibilidad de acercarse al liderato.

Pumas intenta aprovechar el impulso de su victoria ante León. Ambos equipos tienen objetivos distintos en la clasificación y llegan con argumentos para buscar los tres puntos.

Horario y transmisión: ¿A qué hora y dónde ver Chivas vs. Pumas HOY?

El partido Chivas vs. Pumas se juega este domingo 13 de septiembre en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 8 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del encuentro está disponible en Amazon Prime Video. El duelo cierra —con el Santos vs. Juárez— la jornada dominical de la Liga MX y enfrenta a dos clubes que buscan avanzar en la clasificación.

Partido : Chivas vs. Pumas

: Chivas vs. Pumas Fecha : Domingo 13 de septiembre de 2026

: Domingo 13 de septiembre de 2026 Hora : 19:07 horas (tiempo del centro de México)

: 19:07 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Akron

: Estadio Akron Transmisión: Prime Video

¿Cómo llega Chivas al partido contra Pumas?

Chivas ocupa el cuarto lugar de la tabla con 14 puntos. El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega después de vencer 3-0 al Atlético de San Luis en la séptima jornada, resultado que extendió su racha a seis partidos sin perder en la Liga MX.

El Guadalajara solo perdió en la Jornada 1 ante Toluca. Después sumó cuatro victorias frente a FC Juárez, Santos, Tijuana y Atlético de San Luis, además de dos empates contra Puebla y Pachuca.

El Rebaño también acumula cinco partidos consecutivos sin perder ante Pumas y nueve encuentros como local sin derrota. Una victoria lo llevaría a 17 puntos y le permitiría aprovechar la derrota del América en el Clásico Joven para acercarse al liderato.

¿Cómo llega Pumas al partido contra Chivas?

Pumas llega después de vencer 3-1 a León en el partido pendiente de la Jornada 7. El resultado puso fin a una racha de seis encuentros sin ganar entre Liga MX y Leagues Cup y le dio un impulso antes de visitar al Guadalajara.

En ese encuentro, Juninho, Robert Morales y Pedro Vite marcaron para el conjunto universitario. Keylor Navas también tuvo una intervención importante para evitar un gol de León durante el primer tiempo.

El equipo de Esteban Solari necesita sumar en el Akron para acercarse a los puestos de Liguilla. El técnico además debe administrar el desgaste de su plantilla, ya que Pumas jugó el jueves pasado ante León y tuvo pocas horas para preparar el juego.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de Chivas y Pumas?

Estas son las posibles alineaciones para el encuentro:

Chivas:

Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo

Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo Mediocampistas: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Omar Govea, Fernando ‘Oso’ González y Hugo Camberos

Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Omar Govea, Fernando ‘Oso’ González y Hugo Camberos Delanteros: Santi Sandoval, Ricardo Marín y Ángel ‘Cuate’ Sepúlveda

Pumas: