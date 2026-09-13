Boletos de la NFL en el Estadio Banorte: Lista OFICIAL de precios para 49ers vs. Vikings en México

Los 49ers de San Francisco y Vikings de Minnesota se enfrentarán en el Estadio Banorte el 22 de noviembre de 2026, en el regreso de la NFL a México. (Foto: IA / NFL)

El regreso de la NFL a México ya tiene una cifra que muchos aficionados estaban esperando: la lista oficial de precios para el partido entre los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

Los 49ers de San Francisco debutaron en Australia con una victoria ante los Los Ángeles Rams. El calendario internacional de la NFL regresa a la Ciudad de México como parte de un acuerdo que contempla inicialmente tres partidos para 2026, 2027 y 2028.

El 49ers vs. Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:15 horas en el Estadio Banorte, con The Warning como artista del show de medio tiempo. La oferta para los aficionados contempla desde boletos de admisión general hasta distintas alternativas de hospitalidad y paquetes VIP dentro del inmueble.

Precios del Estadio Banorte: ¿Cuánto cuestan los boletos de la NFL en México?

Los boletos para 49ers de San Francisco vs. Minnesota Vikings tienen precios que van de los 2 mil 108 a los 11 mil 656 pesos, de acuerdo con la lista oficial de precios proporcionada para el NFL 2026 Mexico City Game.

Las tarifas cambian según el nivel del estadio y la ubicación dentro de cada sección: Midfield, Sideline, Corner y Endzone.

Los precios de los boletos ya incluyen cargos por servicio. Además, se aplicará un cargo por procesamiento de 50 pesos por orden una vez que los boletos sean seleccionados y agregados al carrito.

Los boletos para 49ers vs. Vikings en el Estadio Banorte tendrán un rango de precios de 2 mil 108 a 11 mil 656 pesos, de acuerdo con la lista oficial de la NFL. (Foto: Instagram / @nflmx).

Paquetes VIP de la NFL en México

Además de los boletos generales, el NFL Mexico City Game 2026 contará con distintas alternativas de paquetes VIP en el Estadio Banorte. Las opciones incluyen salas de hospitalidad, alimentos y bebidas, así como ubicaciones específicas dentro del inmueble, dependiendo del paquete elegido.

Estos son los precios y características proporcionados para cada modalidad:

Tunnel Club — $19,400

El Tunnel Club está situado a pie de campo y ofrece acceso a una sala exclusiva con comodidades modernas e instalaciones privadas. El paquete incluye:

Comida y bebida con todo incluido.

Oferta gastronómica y de bebidas de primera calidad.

Acceso ampliado antes y después del partido.

Sala de hospitalidad de primer nivel.

También está disponible Tunnel Club - Limited View, con un precio de $18,400.

Locker Club — $16,600

El Locker Club es una sala a pie de campo con una oferta de hospitalidad y asientos cercanos al terreno de juego. Entre sus características se encuentran:

Asientos ubicados al nivel del campo.

Oferta gastronómica y de bebidas premium.

Acceso ampliado antes y después del partido.

Sala de hospitalidad.

Los 49ers iniciaron sus compromisos internacionales en Australia. (Foto AP/Asanka Brendon Ratnayake) (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak)

Corner Club — $16,600

El Corner Club se encuentra en el lado este del estadio, al nivel del campo. El paquete contempla una sala de hospitalidad con comodidades modernas y una oferta de alimentos y bebidas.

También está disponible Corner Club - Limited View, con un precio de $15,600.

Chairman’s Club — $19,400

El Chairman’s Club tiene asientos ubicados en la zona de la línea de 50 yardas. El paquete contempla una experiencia de hospitalidad premium dentro del estadio.

Incluye:

Asientos en el medio campo.

Vista de la línea de 50 yardas.

Alimentos y bebidas premium.

Acceso extendido antes y después del partido.

Espacio de hospitalidad.

Super Seats — $19,400

Los Super Seats ofrecen acceso a dos salas VIP: Azteca Club y Mezzanine Club.

La experiencia contempla:

Acceso a una de las dos salas VIP.

Espacios de hospitalidad climatizados.

Oferta gastronómica y de bebidas de primera categoría.

Acceso extendido antes y después del partido.

Espacios para socializar y disfrutar de la experiencia previa al encuentro.

Palco Club — Midfield, Sideline y Corner

El Palco Club cuenta con tres alternativas de ubicación:

Palco Club - Midfield: $11,408

$11,408 Palco Club - Sideline: $10,168

$10,168 Palco Club - Corner: $8,928

Esta modalidad ofrece una experiencia de hospitalidad informal con sándwiches de cortesía y barra libre de cervezas nacionales.

Los Palcos Club se encuentran principalmente en el lado oeste del estadio para ofrecer visibilidad del campo.

Preventa de 49ers vs. Vikings: Fecha, hora, tarjetas participantes, dónde comprar

La venta de boletos para el partido de la NFL en México 2026 tendrá tres etapas. La primera estará dirigida a clientes de American Express; posteriormente se realizará la preventa para clientes Banorte y, finalmente, comenzará la venta general.

Los boletos de 49ers vs. Vikings estarán disponibles a través del sitio oficial de Ticketmaster.