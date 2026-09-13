F1 EN VIVO Gran Premio de España 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez HOY?

Este domingo un piloto hará historia al cruzar la línea de meta como el primer ganador del Gran Premio de España disputado en el Madring. La carrera representa el estreno oficial del nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid, una pista que desde la clasificación del sábado comenzó a entregar sorpresas.

A diferencia de otros fines de semana, en esta ocasión la pole quedó en manos de Lando Norris, quien apareció en los últimos segundos para arrebatarle la primera posición a Kimi Antonelli. El italiano, actual líder del campeonato de pilotos, deberá arrancar desde el segundo puesto y buscará recuperar el protagonismo durante la carrera.

El Gran Premio de España no admite margen de error. El Madring es un trazado exigente y muy breve, con sectores rápidos, frenadas fuertes y zonas técnicas que obligan a los pilotos a mantener la concentración en cada vuelta.

Sergio 'Checo' Perez sigue sin sumar puntos en la F1 2026. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Gran Premio de España 2026: ¿A qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

La carrera del Gran Premio de España se transmite para México a las 7:00 de la mañana, por lo que habrá que desvelarse para seguir el estreno del Madring en la Fórmula 1. La competencia será el cierre de un fin de semana histórico para la categoría.

Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026.

domingo 13 de septiembre de 2026. Hora: 07:00 horas, tiempo del centro de México.

07:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Madring, Madrid, España.

La competencia está pactada a 57 vueltas. Para Sergio ‘Checo’ Pérez, la prioridad será remontar desde una posición complicada después de haber quedado eliminado en la Q1. El piloto mexicano saldrá desde el puesto 19, por lo que tendrá por delante una carrera en la que deberá avanzar posiciones para buscar entrar en la zona de puntos.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver el Gran Premio de España 2026?

Los aficionados de México tendrán la posibilidad de seguir la carrera del Gran Premio de España desde diferentes plataformas. El estreno del Madring podrá verse a través de Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro.

Izzi

Sky Sports

F1 TV Pro

Para quienes no tengan alguna de estas suscripciones, en El Financiero Deportes tendremos la cobertura de todo lo que suceda durante el Gran Premio de España en tiempo real.

Parrilla de salida del Gran Premio de España: ¿Desde dónde larga ‘Checo’ Pérez?

El Madring ya tuvo su primera clasificación de Fórmula 1 y Sergio ‘Checo’ Pérez no consiguió superar la primera ronda. El piloto de Cadillac quedó fuera en la Q1 y no logró acceder a la Q2, por lo que deberá comenzar el Gran Premio de España desde la decimonovena posición.

En la parte alta de la parrilla, la pelea por la pole se mantuvo abierta hasta los últimos segundos. Kimi Antonelli parecía encaminado a quedarse con el primer puesto después de marcar un gran tiempo en su último intento, pero Lando Norris cruzó la meta cuando la bandera a cuadros estaba por caer y desplazó al piloto de Mercedes.

¡La F1 estrena circuito! ¿Cómo es Madring, donde corre ‘Checo’ Pérez?

El Madring llega al calendario de la Fórmula 1 como un circuito completamente nuevo. El trazado está construido en el entorno de IFEMA, en Madrid, y combina características de una pista urbana con elementos propios de un circuito permanente, una configuración que busca ofrecer una experiencia diferente dentro del campeonato.

La pista tiene una longitud de 5.414 kilómetros y cuenta con 22 curvas. Su recorrido combina sectores de alta velocidad con frenadas fuertes, cambios de elevación y zonas técnicas, por lo que los pilotos tendrán que adaptarse rápidamente a las particularidades del nuevo escenario.

Uno de los puntos más llamativos es la curva 12, conocida como la Monumental. Este sector tiene una longitud de 550 metros y representa una de las características más particulares del trazado madrileño.

El circuito también tendrá velocidades elevadas. En las rectas, los monoplazas podrán superar los 340 kilómetros por hora, mientras que la carrera tendrá una distancia total de 308.399 kilómetros, repartidos en 57 vueltas.

¿Cómo va el campeonato de F1 previo al Gran Premio de España 2026?

Kimi Antonelli llega al Gran Premio de España como líder del campeonato de pilotos con 267 puntos, después de la espectacular remontada que protagonizó la semana pasada en el Gran Premio de Italia. El italiano arrancó desde el puesto 19 debido a una penalización y consiguió remontar hasta quedarse con la victoria en Monza.

Detrás de Antonelli se encuentra su compañero de Mercedes, George Russell, con 201 puntos, y Lewis Hamilton, de Ferrari, quien ocupa el tercer puesto con 191 unidades. Así marcha el campeonato de pilotos antes del Gran Premio de España 2026:

En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 468 puntos, seguido por Ferrari con 346 y McLaren con 287. Red Bull Racing aparece en la cuarta posición con 204 unidades, mientras que Racing Bulls ocupa el quinto puesto con 75.