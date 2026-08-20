¿'Checo’ Pérez se va de Cadillac? ‘Quiero estar a largo plazo’, dice el mexicano

'Checo' Pérez asegura que quiere continuar con Cadillac (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Tras los rumores de la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de Cadillac en Fórmula 1, el piloto mexicano aseguró que quiere continuar con la escudería estadounidense a largo plazo, aunque reconoció que todavía tendrá conversaciones con el equipo para definir su futuro.

Durante el receso de verano, surgieran versiones sobre una posible salida de ‘Checo’ Pérez presuntamente para incorporarse a Williams pero Carlos Sainz y Alex Albon renovaron con Williams al inicio de esta semana.

'Checo' Pérez tiene opción a un año más con Cadillac. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿'Checo’ Pérez seguirá en Cadillac en 2027? Esto dijo el piloto mexicano

En conferencia de prensa en Zandvoort, Pérez explicó que desde su llegada a la escudería Cadillac, entendió que el acuerdo inicial contemplaba dos años, pero dejó claro que su intención no termina con ese periodo.

“Por mi parte, ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo”, declaró declaraciones en conferencia de prensa retomada por Motorsport.

Pérez añadió que construir una escudería desde cero requiere tiempo y aseguró que está satisfecho con su situación actual dentro del proyecto.

“Cuando empiezas algo desde cero se requiere mucho tiempo, así que estoy muy feliz aquí y espero continuar a largo plazo. Creo que habrá algunas conversaciones más adelante y veremos qué pasa”, agregó.

El contrato de Pérez contempla las temporadas 2026 y 2027, con opción para 2028, por lo que sí existe la opción de que el mexicano continúe más allá.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los primeros puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Qué dijo ‘Checo sobre Budkowski, el nuevo jefe de Cadillac?

El Gran Premio de los Países Bajos 2026 también marca el inicio de una nueva etapa para Cadillac, con Marcin Budkowski como jefe de equipo en sustitución de Graeme Lowdon.

Pérez reconoció el trabajo de Lowdon en la construcción de la escudería y consideró que el cambio representa una oportunidad para modificar algunos aspectos de su funcionamiento.

“Creo que Graeme ha hecho un trabajo enorme para llevar a Cadillac a donde está ahora, junto con GM y Dan (Towriss), y sí, creo que él es parte de la historia del equipo. Le deseo lo mejor en lo que venga para él”, dijo Pérez.

Sobre Budkowski, el mexicano destacó la posibilidad de contar con una perspectiva diferente para impulsar al equipo.

“Pienso que esto demuestra que, aunque apenas es nuestro primer año, Cadillac tiene muchas ganas de hacer avanzar a este equipo lo más rápido posible y esperamos que con este nuevo liderazgo lo logremos pronto”, explicó.

'Checo' Pérez y Bottas son los pilotos de Cadillac. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

¿Esto fue lo que dijo Budkowski como nuevo jefe de Cadillac?

Hace unos días, en su primera conferencia como jefe de Cadillac, Budkowski explicó que su prioridad consiste en conocer la estructura del equipo y detectar las áreas que requieren atención.

“Estoy enfocando en escuchar y entender cómo opera el equipo”, dijo Budkowski en la conferencia del Gran Premio de los Países Bajos.

El directivo también reconoció que Cadillac enfrenta problemas de fiabilidad y explicó que algunas decisiones tomadas durante la creación del equipo ahora requieren ajustes.

“En algunas áreas, tuvieron que tomar atajos. Y esos atajos nos están afectando un poco”, señaló Budkowski.