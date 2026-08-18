Horarios del GP de Países Bajos 2026: ¿Dónde ver prácticas, sprint, clasificación y carrera de ‘Checo’ Pérez?

Max Vertappen es 'local' este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La Fórmula 1 regresa este fin de semana después del parón de verano con el Gran Premio de Países Bajos 2026, duodécima fecha de la temporada.

El fin de semana tiene un ingrediente adicional: es la primera vez que el trazado neerlandés reciba un formato de carrera Sprint, por lo que la actividad comienza el viernes con una sola práctica libre y la clasificación para la carrera corta.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, la cita representa una nueva oportunidad para tratar de conseguir los históricos primeros puntos para la escudería Cadillac. El piloto mexicano llega al Gran Premio de Países Bajos sin unidades, y su compañero Valtteri Bottas tampoco ha sumado.

'Checo' Pérez sigue en la búsqueda de los primeros puntos históricos para Cadillac. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

En la parte alta del campeonato, Kimi Antonelli mantiene el liderato con 219 puntos, seguido por Lewis Hamilton, con 169, y George Russell, con 160.

Gran Premio de Países Bajos 2026: Fechas y horarios de la carrera de ‘Checo Pérez’

El Circuito de Zandvoort recibe la duodécima fecha de la temporada con un formato diferente al tradicional. En esta ocasión habrá una práctica libre, clasificación para el Sprint, Sprint, clasificación y carrera. Estos son los horarios para México:

La Práctica Libre 1 es la única sesión de entrenamientos del fin de semana antes de que los pilotos disputen la clasificación del Sprint.

El sábado comienza con el Sprint, seguido por la clasificación que define la parrilla para el Gran Premio del domingo.

F1 en México: ¿Dónde ver el GP de Países Bajos 2026 EN VIVO?

En México, los aficionados podrán seguir la actividad del Gran Premio de Países Bajos a través de F1 TV Pro, plataforma que ofrece en vivo las sesiones de la Fórmula 1 mediante suscripción.

Además, la actividad se podrá seguir mediante las pantallas de Sky Sports, disponible en los servicios de TV de paga de Sky e izzi.

'Checo' regresa tras un mes de descanso en la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Así es el circuito de Zandvoort, donde se corre el GP de Países Bajos

El Circuito de Zandvoort fue inaugurado en 1948, en medio del auge del automovilismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su trazado original combinaba una pista permanente con caminos públicos entre las dunas de la localidad neerlandesa.

La Fórmula 1 llegó por primera vez a las dunas de Zandvoort en 1952, cuando Alberto Ascari consiguió la victoria y encabezó un 1-2-3 para Ferrari.

El circuito permaneció en el calendario de manera intermitente hasta 1985. Después de una ausencia de 35 años, la Fórmula 1 anunció en 2019 su regreso a Zandvoort para 2020, aunque la pandemia de COVID-19 retrasó el retorno hasta 2021.

Zandvoort tiene una longitud de 4.259 kilómetros, la carrera consta de 72 vueltas y la distancia total es de 306.587 km.

El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, quien registró un tiempo de 1:11.097 en 2021.

El trazado se caracteriza por sus curvas rápidas, desniveles y cambios de elevación, que generan una sensación similar a la de una montaña rusa. Además, la famosa curva Tarzan tiene un peralte de 18 grados, superior al de algunas de las curvas más inclinadas del Indianapolis Motor Speedway.

Así es el Circuito de Zandvoort donde se corre el GP de Países Bajos 2025 (Foto: formula1.com).

¿Cómo llega el Mundial de pilotos de F1 2026 a Países Bajos?

Antonelli llega como líder del campeonato con 219 puntos, después de una primera mitad de temporada en la que Mercedes se mantiene como la escudería dominante.

El italiano tiene una ventaja de 50 puntos sobre Hamilton, mientras que Russell se encuentra nueve unidades detrás de su compañero de Mercedes.

La victoria de Lando Norris en Hungría también modificó el panorama en la parte alta de la temporada, ya que McLaren llega al regreso de la Fórmula 1 con su primer triunfo del año y con nuevas mejoras para sus monoplazas.

Lando Norris se llevó la victoria del GP de Hungría 2026. EFE/EPA/Zoltan Balogh HUNGARY OUT (Zoltan Balogh/EFE)

Para ‘Checo’ Pérez, el objetivo vuelve a ser sumar sus primeros puntos con Cadillac. El mexicano ocupa el último lugar del campeonato de pilotos con cero unidades, la misma cantidad que su compañero Bottas.

Así marcha el Mundial de pilotos antes del GP de Países Bajos:

En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 379 puntos, seguido por Ferrari, con 307, y McLaren, con 220.

Cadillac ocupa el último lugar con cero unidades, por lo que Pérez y Bottas buscan abrir la cuenta del equipo estadounidense en la segunda mitad de la temporada.