Jamal Musiala explica sus desmayos en la cancha: ‘Me han diagnosticado crisis de ausencia’

Jamal Musiala, jugador del Bayern, se desplomó por segunda ocasión. esta vez en un partido amistoso contra Heidenheim, posteriormente reveló que fue diagnosticado con un problema llamado crisis de ausencia.

El futbolista alemán mencionó que esto causa sus desmayos y es un padecimiento que ha afectado su vida profesional y personal, pues constantemente tiene estos desplomes.

“Antes que nada, ¡estoy bien! ¡Les agradezco muchísimo sus mensajes y su apoyo! Entiendo que muchos estén preocupados. Hoy quiero tranquilizarlos y explicarles algo: me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, que se deben a una disfunción neurológica. Estas crisis pueden haber provocado los incidentes recientes, como el ocurrido contra el Leipzig o ahora en Heidenheim", dijo Jamal Musiala, de acuerdo con el medio Bild.

De acuerdo con el jugador del Bayern Múnich, no existen mayores riesgos para su salud y ya tiene un tratamiento médico, por lo cual, por ahora, descartó retirarse del futbol.

“Decidí asumir este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y dedicarme a mi pasión por el fútbol. He asumido la responsabilidad de ello. En general, me siento muy bien y voy por buen camino”, agregó.

El mensaje de Jamal Musiala llegó luego de que generó preocupación ante los seguidores del club europeo, pues no se mencionaban detalles de lo sucedido. Lo más reciente, antes de sus declaraciones, era que el cuadro bávaro esperaría a que él mismo detallara lo ocurrido.

“Ya lo sabrán todo, Jamal se reportara. Nosotros sabemos lo que pasa. Ahora Jamal está en el vestuario y se ducha”, contó Max Eberi. el director deportivo del Bayern Munich tras el partido.

Jamal Musiala se desplomó en dos ocasiones durante partidos del Bayern. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa vía AP).

¿Qué es una crisis de ausencia, problema que causa los desmayos de Jamal Musiala?

La crisis de ausencia, como las sufridas por el exseleccionado de Alemania, es un episodio convulsivo corto y que aparece de repente, donde la persona pierde noción de lo que pasa a su alrededor, posteriormente se recupera sin mayores afectaciones, indicó la página Centro México ABC.

El padecimiento neurológico es considerado un tipo de epilepsia que se presenta cuando existe una actividad eléctrica anormal producido por las nueronas. Esto ocasiona que el paciente parezca que mira a la nada por unos segundos y luego se desploma. En ocasiones se puden presentar todos los días, afectando así la vida cotidiana y profesional de los afectados.

Los principales síntomas, según Mayo Clinic, son:

Interrupción repentina de la actividad, primero sin caerse.

Chasquido de labios.

Aleteo de los párpados (movimiento anormal e involuntario)

Movimientos que simulan que la persona mastica.

Fricción de los dedos.

Pequeños movimientos aleatorios con ambas manos.

Existen tratamientos contra la crisis de ausencia que consiste en tomar fármacos anticonvulsivos, inclusive los diagnosticados pueden someterse a una cirugía, pero se necesitan estudios para confirmar que son candidatos.

Además, se debe realizar un cambio en la dieta y, si es necesario, cambios en el estilo de vida, pues algunas actividades pueden poner en riesgo al paciente, como conducir cualquier tipo de vehículo u operar maquinaria.