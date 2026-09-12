F1 EN VIVO Qualy del Gran Premio de España 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación en el Madring?

El Madring cuenta con una de las curvas más largas de la F1: la Monumental, con 550 metros, mientras la recta mide 523 metros. (Foto: EFE)

La Fórmula 1 estrena circuito esta semana con la llegada del Gran Premio de España al Madring, trazado ubicado en Madrid, la casa de Carlos Sainz. La pista representa una de las principales novedades de la temporada y, por sus características, será uno de los circuitos más desafiantes del calendario.

Andrea Kimi Antonelli buscará extender su reinado después de la espectacular remontada que protagonizó la semana pasada en el Gran Premio de Italia. El piloto de Mercedes comenzó aquella carrera desde el puesto 19 por una penalización, pero recuperó 18 posiciones para quedarse con la victoria en Monza y reforzar su liderato en el Mundial de Fórmula 1.

Ahora, el campeonato llega a un escenario completamente nuevo. Las características del Madring, con zonas de alta velocidad, frenadas fuertes y poco margen para cometer errores, hacen prever una sesión de clasificación con algunos incidentes y posibles banderas. Es bajo este contexto que la qualy se disputa este sábado.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Gran Premio de España 2026: ¿A qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

Los aficionados al deporte motor en México tendrán que despertar temprano este sábado para seguir la actividad de la Fórmula 1. La clasificación del Gran Premio de España 2026 comenzará a las 8:00 de la mañana, apenas unas horas después de la tercera práctica libre.

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026.

sábado 12 de septiembre de 2026. Hora: 08:00 a 09:00 horas, tiempo del centro de México.

La actividad previa ya dejó señales de que el Madring no será sencillo para los pilotos. La primera clasificación disputada en el circuito correspondió a la Fórmula 2, antesala de la F1, y tuvo cuatro banderas rojas provocadas por accidentes.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver el Gran Premio de España 2026?

La actividad de la Fórmula 1 podrá verse mediante las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión durante este fin de semana. Para México son las siguientes:

Izzi

Sky Sports

F1 TV Pro

Para quienes no cuenten con alguna de estas suscripciones, en El Financiero Deportes tendremos la cobertura de lo que ocurra durante la clasificación. Ahí podrás seguir en tiempo real las principales incidencias de la sesión, así como las posiciones de los pilotos conforme avance la qualy.

Kimi Antonelli celebra en Monza su séptima victoria de la temporada de Fórmula 1 tras remontar desde el puesto 19 de la parrilla. (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

¿Cómo es Madring, el nuevo circuito de la F1?

El Madring llega al calendario de la Fórmula 1 como un circuito completamente nuevo. Está construido en el entorno de IFEMA, en Madrid, y combina características de un trazado urbano con elementos propios de una pista permanente.

El circuito tiene una longitud de 5,414 kilómetros y cuenta con 22 curvas. Su diseño reúne diferentes tipos de exigencias para los pilotos: hay sectores rápidos, frenadas bruscas, cambios de elevación y zonas técnicas que dejan poco espacio para cometer errores.

Uno de los puntos que más llama la atención es la curva 12, conocida como la Monumental, un nombre que hace referencia a la plaza de toros de Madrid. Este sector tiene una longitud de 550 metros, por lo que se convierte en una de las zonas más particulares del nuevo circuito.

La pista también contempla velocidades muy elevadas. En sus rectas, los monoplazas podrán superar los 340 kilómetros por hora, mientras que la distancia total de la carrera será de 308.399 kilómetros, repartidos en 57 vueltas.

Para Carlos Sainz, competir en Madrid tendrá además el componente especial de hacerlo frente a su público y en la ciudad donde nació. Sin embargo, el piloto de Williams no espera un fin de semana sencillo para su escudería.

“No es secreto que va a ser difícil para nosotros”, señaló Sainz sobre las características del trazado. El español consideró que, por la configuración de la pista, el circuito no favorece al monoplaza de Williams, aunque espera que la situación pueda cambiar en las siguientes ediciones.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de España 2026?

Después de la clasificación de este sábado llegará la carrera del domingo, en la que se conocerá al primer ganador del Gran Premio de España disputado en el Madring. La competencia marcará el estreno oficial de este circuito en una carrera de Fórmula 1.

Cuándo: domingo 13 de septiembre de 2026.

domingo 13 de septiembre de 2026. Dónde: Madring, Madrid, España.

Madring, Madrid, España. A qué hora: 07:00 horas, tiempo del centro de México.

07:00 horas, tiempo del centro de México. Dónde verlo: Izzi, Sky Sports y F1 TV Pro.

La carrera será el cierre de un fin de semana histórico para la categoría, que vuelve a Madrid con un circuito completamente nuevo. Para pilotos como Carlos Sainz y Sergio ‘Checo’ Pérez, el Gran Premio también representará la oportunidad de buscar un resultado destacado en un escenario que debuta ante la Fórmula 1.