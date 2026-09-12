Los hermanos Chávez vuelven al ring: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la función de box en Puebla?

La pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso será benéfica para apoyar la construcción de un centro de atención contra las adicciones en Puebla. (Foto. Grind Hard Promotions, ChatGPT)

La recta final de la carrera de Julio César Chávez Jr. tiene un nuevo capítulo este sábado 12 de septiembre, cuando el excampeón mundial vuelva al cuadrilátero para enfrentar al colombiano Jeison Troncoso en la pelea estelar de una función que también cuenta con la participación de su hermano Omar Chávez.

El hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’ busca mantener el impulso conseguido con sus recientes victorias y acercarse a una última oportunidad para pelear un campeonato mundial antes de colgar los guantes. Del otro lado, estará Troncoso, un rival con poder de nocaut que intentará frenar los planes del mexicano en el evento que se realiza en Puebla.

Además del combate principal, la velada reúne a varios boxeadores mexicanos en una cartelera que incluye una pelea por el campeonato Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a Chávez Jr. vs. Troncoso?

Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso protagonizan el combate estelar de este sábado 12 de septiembre en el Gimnasio Miguel Hidalgo, dentro de una función organizada por Grind Hard Promotions con respaldo del Gobierno del Estado de Puebla.

La cartelera comenzará durante la tarde con los combates preliminares, mientras que la pelea principal está prevista para iniciar alrededor de las 20:00 horas, aunque el horario dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

Pelea : Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso

: Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso Fecha : sábado 12 de septiembre de 2026.

: sábado 12 de septiembre de 2026. Sede : Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla.

: Gimnasio Miguel Hidalgo, Puebla. Categoría : peso crucero.

: peso crucero. Rounds : 10.

: 10. Hora de la cartelera : desde las 15:00 horas.

: desde las 15:00 horas. Pelea estelar : aproximadamente a las 20:00 horas.

: aproximadamente a las 20:00 horas. Transmisión: Azteca 7 y plataformas digitales

¿Cómo llegan Julio César Chávez Jr. y Jeison Troncoso?

Julio César Chávez Jr. afronta uno de los momentos más importantes de su regreso al boxeo. Después de caer ante Jake Paul, el mexicano recompuso el camino con dos victorias por nocaut en lo que va del 2026 y ahora intentará extender esa racha frente a Jeison Troncoso.

Más allá del resultado, el combate representa un paso más en el objetivo que persigue antes del retiro: volver a pelear por un campeonato mundial. Su padre, Julio César Chávez, reconoció recientemente que tanto Junior como Omar se encuentran en la etapa final de sus carreras.

“Ya están de salida, están haciendo sus últimas peleas. Lo veo bien, lo veo enfocado. Ustedes lo han visto, sus últimas peleas, cómo se ha visto tirando golpes; es otro Julio”, afirmó la leyenda del box.

El histórico boxeador también explicó que, para volver a pelear por un cinturón mundial, su hijo deberá mantenerse alejado de las adicciones y conservar la disciplina que mostró durante su preparación.

Chávez Jr. ya sabe lo que significa conquistar un campeonato del mundo. En 2011 obtuvo el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), realizó 3 defensas exitosas y perdió el cinturón un año después frente a Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

Ahora, enfrente tiene a Jeison Troncoso, boxeador colombiano que llega con un importante porcentaje de victorias por nocaut y con la intención de convertirse en el rival que frene el resurgimiento del mexicano. Ambos superaron sin inconvenientes el pesaje oficial, al registrar 90 kilogramos, por lo que todo quedó listo para la pelea.

JC Chávez Jr. buscará su tercera victoria consecutiva del año cuando enfrente a Jeison Troncoso. (Fotografía. Cuartoscuro) (Mireya Novo)

¿Cuál es la cartelera donde pelearán los hermanos Chávez?

Al igual que ocurrió con la pelea entre JC Chávez y ‘El Travieso’ Arce, la función de este sábado tiene un componente especial fuera del cuadrilátero, ya que se realiza para apoyar la construcción de un centro de atención contra las adicciones en Puebla.

Antes de la pelea principal entre JC Chávez y Jeison Troncoso, Omar Chávez enfrenta al colombiano Brayan Santander. Esta es la cartelera oficial de la noche.

Julio César Chávez Jr. vs. Jeison Troncoso.

Omar Chávez vs. Brayan Santander.

Alexandro ‘Peque’ Santiago vs. Alexis ‘Chapito’ Molina (campeonato Fedelatin AMB).

Roberto Chávez Jr. vs. Miguel López Gallegos.

Alan Cuatecatl vs. Matías Botello.

La función también representa una oportunidad para que los hermanos Chávez vuelvan a centrar la atención en lo deportivo, después de los escándalos y problemas legales que marcaron los últimos años de ambos, incluidos episodios que los llevaron a prisión.