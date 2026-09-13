Avioneta de Tom Tiffany, aliado de Trump, aterriza de emergencia en lago; nada hasta ponerse a salvo

Tom Tiffany tiene el respaldo de Donald Trump para ser el candidato republicano a gobernador de Wisconsin.

El legislador republicano Tom Tiffany, de Wisconsin, aliado de Donald Trump, tuvo que nadar para ponerse a salvo después de que la avioneta en la que viajaba amerizó de emergencia en un lago a última hora del sábado 12 de septiembre.

El republicano Tom Tiffany indicó que regresaba de la cena del Día de Lincoln del condado La Crosse cuando la aeronave ligera perdió potencia al aproximarse al Aeropuerto Downtown de Wausau.

El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau. Ambos terminaron en el agua y nadaron hasta ponerse a salvo.

“Después de aterrizar, llamamos al 911. Cuando el avión comenzó a hundirse, salimos de la aeronave y nadamos hasta una zona poco profunda, donde esperamos hasta que los equipos de emergencia nos alcanzaron en bote”, escribió en X Tiffany.

Los servicios de emergencia trasladaron a Tiffany y al piloto a un hospital cercano, donde recibieron atención por lesiones leves.

Tiffany se postula a gobernador por el Partido Republicano en Wisconsin y ha recibido el respaldo del presidente Donald Trump.

David Crowley, el candidato demócrata a gobernador, escribió en X que está agradecido de que nadie resultara herido y elogió el “heroísmo del piloto”.

La avioneta en la que viajaba Tiffany era una Bonanza monomotor de cuatro plazas.

¿Quién es Tom Tiffany?

Tom Tiffany es un político republicano que representa al séptimo distrito congresional de Wisconsin en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Nació el 30 de diciembre de 1957 en Wabasha, Minnesota, creció en una granja lechera en Wisconsin y estudió Economía Agrícola en la Universidad de Wisconsin-River Falls.

Antes de llegar al Congreso, Tiffany fue integrante de la Asamblea y del Senado de Wisconsin, donde impulsó políticas relacionadas con reducción de impuestos, generación de empleos y derechos contemplados en la Segunda Enmienda.

En mayo de 2020 ganó una elección especial para ocupar el escaño dejado por Sean Duffy y desde entonces ha sido reelegido. Actualmente integra los comités de Recursos Naturales y Judicial de la Cámara de Representantes.