¿Antes de aniquilarnos, la IA nos hará jóvenes? Esto sabemos de la pastilla contra el envejecimiento

El rentosertib ataca la fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad pulmonar crónica e incurable, y reduce la edad biológica de los pacientes, según estudios.

En la película Terminator, que está a días de reestrenarse en México, las máquinas se rebelan contra la humanidad y desencadenan el apocalipsis. En la vida real, Jacob Coxon renunció a Anthropic — la empresa creadora de Claude — y lanzó una advertencia que suena ciencia ficción: las empresas de inteligencia artificial están construyendo una superinteligencia que podría matar a toda la humanidad antes de que termine la década.

“Las personas que construyen IA creen sinceramente que podría matarnos a todos”, escribió Coxon en redes sociales tras dejar la compañía donde trabajó como investigador.

El panorama es inquietante. Pero mientras los ingenieros debaten si la IA nos va a exterminar, los científicos le piden a esa misma tecnología que nos haga inmortales — o al menos, considerablemente más jóvenes.

Una startup de Hong Kong llamada Insilico Medicine acaba de publicar en la revista Nature Biotechnology un estudio que da nueva vida a una promesa tan vieja como la humanidad: la fuente de la juventud. Solo que esta vez viene en forma de pastilla diseñada con inteligencia artificial.

¿Qué es rentosertib y cómo funciona la ‘pastilla de la juventud’?

El fármaco se llama rentosertib y fue desarrollado originalmente para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad pulmonar crónica e incurable. Sin embargo, los resultados de un estudio de fase intermedia revelaron algo inesperado: además de atacar la enfermedad pulmonar, el medicamento redujo la edad biológica de los pacientes que lo tomaron.

Cuatro semanas después de la dosis inicial, los 42 pacientes del estudio registraron una reducción de hasta seis años en su edad biológica promedio. Quienes recibieron un placebo, en cambio, mostraron pocos cambios. El efecto se moderó con el tiempo durante el ensayo, pero el dato es lo suficientemente llamativo como para que la comunidad científica lo tome en serio.

“Si tu edad biológica es menor, es probable que mueras más tarde”, dijo Alex Zhavoronkov, director ejecutivo de Insilico Medicine, aunque advirtió que los resultados son preliminares y que se desconocen los efectos a largo plazo en grupos más numerosos de personas.

Alex Zhavoronkov es el director ejecutivo y fundador de Insilico Medicine. (Lam Yik/Photographer: Lam Yik/Bloomberg)

¿Qué es la edad biológica y cómo se mide?

Para entender el hallazgo, hay una distinción clave que hacer: la edad cronológica es la que marca el calendario — los años que llevas en este planeta. La edad biológica, en cambio, refleja qué tan bien funcionan realmente tus células y tejidos, y puede ser mayor o menor que tu edad real.

Los “relojes de envejecimiento” son herramientas científicas que miden esa edad biológica a través de cambios químicos en el organismo. El estudio de Insilico utilizó seis de esos relojes, desarrollados por equipos de la propia empresa, Harvard University, Peking University y otros centros de investigación. Cada uno emplea métricas y métodos distintos, lo que hace más robusto el hallazgo: en todos ellos, los pacientes que tomaron rentosertib mostraron una reducción en su edad biológica.

¿Cómo usó la inteligencia artificial para crear este fármaco?

Aquí es donde la historia se pone interesante. Rentosertib no fue descubierto de la manera tradicional. Insilico utilizó herramientas de inteligencia artificial en dos etapas clave del proceso.

Primero, una herramienta de IA analizó grandes cantidades de datos para identificar el objetivo biológico del fármaco — un blanco molecular relacionado con el envejecimiento. Después, otra herramienta examinó moléculas de forma virtual y sugirió maneras de optimizar el fármaco antes de sintetizarlo en un laboratorio.

La promesa de la IA en este campo es clara: acortar los plazos de investigación, aumentar las probabilidades de éxito y proponer soluciones que un investigador humano podría no encontrar. Insilico planea aplicar análisis similares de envejecimiento a al menos la mitad de los medicamentos que tiene en desarrollo.

¿Cuándo podría estar disponible una pastilla antienvejecimiento?

Aquí viene la parte que modera el entusiasmo: actualmente es imposible obtener una aprobación regulatoria específicamente para tratar el envejecimiento. Las agencias de salud aprueban fármacos para enfermedades concretas, no para frenar el paso del tiempo.

Sin embargo, Zhavoronkov señala que una vez que rentosertib sea aprobado para otros usos — como la fibrosis pulmonar, para la que ya se encuentra en un ensayo clínico de fase avanzada en China —, los médicos podrían recetarlo o probarlo para el envejecimiento o enfermedades relacionadas con la edad. Es el mismo modelo que siguieron los medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, aprobados originalmente para diabetes y obesidad, cuyos beneficios resultaron ser mucho más amplios de lo esperado.

Aunque los intentos por desarrollar fármacos antienvejecimiento han terminado frecuentemente en fracaso, la llegada de la IA al laboratorio y el interés creciente de las farmacéuticas en este campo sugieren que algo está cambiando. Las empresas como Insilico apuestan por terapias de doble uso: fármacos que combatan enfermedades relacionadas con la edad y que, de paso, ayuden a las personas a vivir más tiempo.

En ese sentido, el estudio publicado en Nature Biotechnology no es solo un resultado clínico, es un modelo para el futuro desarrollo de fármacos antienvejecimiento.

Entonces, para resumir: la misma tecnología que algunos ingenieros temen que nos extermine podría ser, paradójicamente, la que más cerca nos ponga de la fuente de la juventud. La IA tiene planes para nosotros. Aún no sabemos cuáles van a llegar primero.

Con información de Bloomberg.