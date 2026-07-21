Ozempic demanda a su rival Eli Lilly por ‘engaño’ sobre pérdida de peso: ‘Usa estudios desactualizados’

La farmacéutica danesa Novo Nordisk, fabricante de los medicamentos para la obesidad Ozempic y Wegovy, demandó este martes a su competidora Eli Lilly en un tribunal federal de Nueva Jersey, al acusarla de difundir publicidad engañosa basada en estudios desactualizados para promocionar sus tratamientos contra la obesidad y la diabetes.

La compañía sostiene que los anuncios de Zepbound y Mounjaro inducen a error a los consumidores al afirmar que estos medicamentos permiten perder significativamente más peso que Ozempic y Wegovy, pese a que esas comparaciones se realizaron con dosis más bajas de los fármacos de Novo Nordisk que las disponibles actualmente.

Según la demanda, Eli Lilly utiliza como referencia el estudio Surmount-5, en el que los pacientes tratados con Zepbound perdieron un promedio de 50 libras frente a las 33 libras registradas con Wegovy.

Sin embargo, Novo Nordisk argumenta que, tras ese ensayo, obtuvo la aprobación de una dosis más alta de Wegovy y que los datos más recientes muestran resultados prácticamente equivalentes: una pérdida promedio de 47 libras con Wegovy frente a 48 libras con Zepbound.

La empresa también acusa a Eli Lilly de promocionar su medicamento para la diabetes Mounjaro como más eficaz que Ozempic para reducir los niveles de azúcar en sangre con base en el ensayo Surpass-2, realizado en 2021, el cual comparó Mounjaro con una dosis de Ozempic inferior a la que actualmente se comercializa.

¿Por qué Ozempic demandó a su rival Eli Lilly?

La demanda solicita que un juez ordene a Eli Lilly retirar los anuncios cuestionados y publicar publicidad correctiva para aclarar la información difundida. Además, Novo Nordisk busca recuperar las ganancias que asegura haber perdido por la campaña publicitaria y reclama una indemnización que podría triplicar ese monto conforme a la legislación estadounidense, aunque no precisó la cifra.

John Kuckelman, asesor jurídico general de Novo Nordisk, afirmó que la empresa envió una carta de cese y desistimiento a Eli Lilly en abril, pero no obtuvo respuesta. En su lugar, señaló, la farmacéutica estadounidense únicamente añadió una aclaración en los anuncios indicando que la dosis más alta de Wegovy aún no estaba disponible cuando se realizó el estudio comparativo.

En respuesta, un portavoz de Eli Lilly aseguró que la publicidad de la compañía es “veraz, transparente y está basada en la evidencia científica directa más sólida disponible”, y adelantó que la empresa se defenderá “enérgicamente” de la demanda.

El litigio representa un nuevo capítulo en la intensa competencia entre ambas farmacéuticas por dominar el mercado de los medicamentos contra la obesidad, que Bloomberg Intelligence estima alcanzará un valor anual de 120 mil millones de dólares para 2030. Aunque Novo Nordisk fue pionera con Wegovy, Eli Lilly ganó terreno con Zepbound y actualmente lidera las ventas en este segmento.

Con información de Bloomberg y EFE