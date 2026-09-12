‘Tendremos una gran relación con México’: Trump descarta abandonar el T-MEC y prevé acuerdo con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo sobre una posible solución a la disputa comercial con Canadá y descartó la posibilidad de abandonar el tratado comercial de América del Norte (también conocido como T-MEC), en una posible señal de distensión entre ambos países.

Trump respondió el sábado si tenía previsto que Estados Unidos abandonara el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en Dublín.

“Estamos muy bien. Tendremos una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena relación con Canadá”, dijo Trump.

El presidente estadounidense agregó que un acuerdo con Canadá podría llegar “bastante pronto”, aunque no ofreció detalles sobre si las negociaciones formales entre ambas economías se reanudaron.

“Canadá tiene que tratar mejor a nuestros agricultores y no puede cobrarles aranceles. Están cobrando a nuestros agricultores aranceles del 400 por ciento y muchas otras cosas, así que cuando esas cosas desaparezcan, están dispuestos a deshacerse de todo”, dijo Trump. Agregó: “Probablemente verán un acuerdo con Canadá bastante pronto”.

Estados Unidos y Canadá mantienen una disputa que se extendió mucho más allá de los aranceles y amenaza con romper las cadenas de suministro transfronterizas de las que dependen industrias clave, como la automotriz.

Las negociaciones de agosto para alcanzar un acuerdo comercial más amplio colapsaron en el último momento, lo que llevó a Trump a cumplir sus amenazas de imponer aranceles del 50 por ciento a miles de millones de dólares en productos canadienses.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió con aranceles el 8 de septiembre, con medidas contra decenas de productos de consumo estadounidenses y un aumento de los impuestos a muchos productos de acero de Estados Unidos, del 25 al 50 por ciento. Trump, a su vez, anunció nuevas medidas contra Canadá, entre ellas prohibiciones para ciertos productos y un aumento de los aranceles para otros.

Sin embargo, Carney señaló recientemente que otra ronda de represalias era poco probable y afirmó que las nuevas medidas de Estados Unidos contra Canadá solo tendrían un impacto “modesto” en general. El primer ministro también confirmó el jueves que habló recientemente con Trump sobre asuntos geopolíticos, aunque no quedó claro si abordaron temas comerciales.

Las declaraciones de Trump del sábado y los comentarios previos de Carney fortalecen las expectativas de que Estados Unidos y Canadá buscan reducir las tensiones y encontrar una salida a una disputa económica que se transformó en una confrontación más amplia.

El presidente estadounidense se burló en repetidas ocasiones de Canadá, amenazó con convertirlo en el estado número 51 de Estados Unidos y calificó a su primer ministro como un simple “gobernador”. Estos comentarios alimentaron el sentimiento contra Trump al norte de la frontera y permitieron a Carney presentarse como defensor de la soberanía canadiense.

Con el deterioro de la relación, surgieron temores de que Trump pudiera amenazar con retirar a Estados Unidos del T-MEC, una medida drástica que podría modificar las reglas que regulan el comercio en América del Norte. Cualquier país puede abandonar el acuerdo trilateral con un aviso de seis meses, aunque el texto del tratado es ambiguo sobre el proceso.

La guerra comercial con Canadá representa un riesgo político para Trump, cuyo Partido Republicano enfrenta dificultades para conservar el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre. La popularidad de Trump se encuentra en niveles mínimos históricos ante el descontento de los votantes por su manejo de la economía y la guerra con Irán.

El intercambio de aranceles también amenaza con aumentar los precios, una de las principales preocupaciones del electorado. Los republicanos en estados fronterizos clave, como Michigan, donde se disputa una elección crucial para el Senado, enfrentan posibles consecuencias políticas.