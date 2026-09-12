Derrame de hidrocarburo en Golfo de México: Pemex repara ducto marino que provocó fuga

Pemex agregó que continuará con las acciones para atender totalmente el incidente y mantendrá informada a la población. (Foto: Pemex)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este sábado que los trabajos para reparar el ducto que presentó una pérdida de contención frente a las costas de Campeche continuarán durante los siguientes días, mientras se mantienen acciones para contener y recuperar el hidrocarburo.

El incidente fue detectado el 10 de septiembre, a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, cuando personal del Activo de Extracción Cantarell reportó una caída de presión en un ducto marino de recolección de hidrocarburos.

De acuerdo con Pemex, el ducto fue despresurizado y aislado mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos. Desde entonces, aseguró la empresa, permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo.

Sin embargo, la reparación todavía no concluye. La petrolera señaló que continúan los trabajos en la zona, mientras embarcaciones especializadas realizan labores de contención, recolección y dispersión mecánica del hidrocarburo.

¿Cuándo terminará la reparación del ducto de Pemex?

A través de un comunicado, Pemex indicó que la reparación del ducto podría concluir en los siguientes días, por lo que las labores continuarán en el área afectada.

Recalcó que hasta este sábado ya terminó el dragado del lecho marino y se trabaja en el retiro del lastre de concreto del ducto, así como en la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada.

Además, personal especializado en buceo localizó el punto de pérdida de contención e inició los trabajos de reparación, según informó Pemex.

Personal especializado en buceo localizó el punto de pérdida de contención e inició los trabajos de reparación. (Foto: Pemex)

¿Qué medidas tomó Pemex por el derrame de crudo?

Desde el 10 de septiembre fue activado el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), encargado de coordinar la respuesta al incidente, salvaguardar al personal y las instalaciones y mantener la comunicación entre las instituciones involucradas.

Pemex también informó que el GRAME notificó el incidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Secretaría de Marina. Además, el viernes 11 de septiembre la empresa atendió una Orden de Inspección Ordinaria de la ASEA.

Mientras concluyen las reparaciones, permanecen embarcaciones en el área para realizar tareas de contención de hidrocarburos, recolección y dispersión mecánica.

La empresa señaló que, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

Pemex agregó que continuará con las acciones para atender totalmente el incidente y mantendrá informada a la población.