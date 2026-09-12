¿Lady Gaga ya es mamá? Esto se sabe sobre su primer bebé con Michael Polansky

¿Un nuevo ‘Little Monster’ se unió a la familia? Luego de que la cantante Lady Gaga se alejó de la vida pública durante algunos meses, recientemente fue captada junto a su prometido, Michael Polansky, mientras cargaba a un bebé.

Desde hace tiempo, la intérprete de ‘Bloody Mary’ —un tema popularizado por la serie Wednesday— había hablado abiertamente sobre la maternidad y afirmado que deseaba tener un hijo.

Tras la divulgación de las imágenes, que obtuvo la revista Page Six, la publicación afirmó que el bebé que lleva la cantante es, presuntamente, el primer hijo que tienen Stefani Joanne Angelina Germanotta y Michael Polansky.

¿Qué se sabe sobre el bebé de Lady Gaga?

Luego de que la revista difundió las imágenes de Lady Gaga, Page Six indicó que una fuente cercana a la pareja confirmó que se trata del primer bebé de la cantante y el empresario.

La información también fue corroborada por fuentes de People, la revista especializada en espectáculos. A pesar de ello, la intérprete de ‘Poker Face’ no ha hecho comentarios tras la publicación de las imágenes.

Page Six afirmó que las fotografías fueron tomadas al norte de California. En ellas se observa a Gaga cargando al bebé con un fular; se desconocen más detalles sobre el recién nacido.

La pareja ha mantenido un perfil bajo durante los últimos meses, tras la conclusión de la gira mundial de la cantante en primavera, y no se ha filtrado ningún tipo de imagen de Lady Gaga embarazada.

Lady Gaga y Polansky comenzaron a salir en 2019 y se comprometieron en 2024; sin embargo, hasta este momento la pareja no se ha casado.

¿Qué ha dicho Lady Gaga sobre la maternidad?

Desde hace siete años, Stefani habló sobre el deseo que tenía de ser madre e incluso en 2020 compartió lo sorprendente que le parecía la idea de que una persona pueda llevar un bebé en el vientre.

“Espero con ansias ser mamá. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos sostener a un ser humano dentro y hacerlo crecer. Luego sale, y es nuestro trabajo mantenerlo vivo”, dijo en una conversación con InStyle.

Hace un año, Gaga volvió a hablar sobre sus aspiraciones para ser madre, durante una emisión de The Late Show with Stephen Colbert, donde aseguró que esperaba que su siguiente papel protagónico fuera la maternidad.

“Me gustaría hacer muchas cosas. Todas esas posibilidades están abiertas. Pero lo que realmente quiero es ser madre (...) es mi mayor aspiración”, compartió en su momento. Además, reflexionó sobre la maternidad en otra entrevista con The New York Times.

Lady Gaga habló sobre la maternidad en diferentes ocasiones. (Foto: EFE) (EFE)

A pesar de que Lady Gaga desea tener un bebé, pensaba en el impacto que esto tendría en su vida profesional, ya que hasta ese momento estaba concentrada en sus intereses.

“A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto. Por ejemplo, hoy es un día maravilloso, pero todo ha girado en torno a mí. ¿Cómo puedo vivir una vida en la que me apasione mi arte y, al mismo tiempo, dedicar más tiempo a otras cosas?”, dijo.

Lady Gaga pensó mucho antes de decidir ser madre, ya que en una conversación con Elle también aseguró que tenía claro cómo deseaba educar a sus hijos, a quienes quiere darles tanta libertad como sea posible para que sean personas auténticas.

“Es algo de lo que Michael y yo hemos hablado mucho: permitir que nuestros hijos sean ellos mismos”, dijo en la conversación.

Con información de EFE.