¿Qué es una granja de Bitcoin? Así funciona la que encontraron en la sierra norte de Puebla

¿Minar Bitcoin es delito en México? Esto debes saber tras el hallazgo en Puebla. (Gobierno de Puebla)

Autoridades localizaron un inmueble con al menos 300 equipos de cómputo presuntamente dedicados a la minería de criptomonedas en Tlaola, Puebla.

El inmueble ubicado el 6 de septiembre en la zona serrana del estado estaba equipado y acondicionado para que las computadoras funcionaran ininterrumpidamente.

Elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguraron el almacén mientras se desarrollan las investigaciones.

¿Cuándo se vuelve un delito la minería de criptomonedas?

Las autoridades informaron que las indagatorias buscan determinar si los “activos virtuales pudieron haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas”.

Aunque también hay otras omisiones que volverían ilegal la minería de criptomonedas. Por ejemplo, el robo de electricidad, ya que algunos de estos centros, por conectarse clandestinamente a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así evitan el pago de suministro eléctrico, que puede ser elevado.

Además, en ocasiones los ingresos obtenidos por la minería de criptomonedas no son declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), otro delito que podría perseguirse por las autoridades.

En el comunicado del Gobierno de Puebla no aclara si el almacén contaba con los contratos de servicio de CFE ni si hay personas detenidas por este hecho.

¿Qué es una granja de criptomonedas?

Las granjas de minería de criptomonedas son grandes instalaciones donde se crean monedas digitales. Es a través de equipo de cómputo que se resuelven cálculos matemáticos hasta obtener una o una porción de token que se busca. Con este método entran en circulación nuevas monedas.

“Por cada problema resuelto, se acuñan nuevas monedas, como Bitcoin, y se añaden al mundo de las criptomonedas”, explica Binance.

Como se mencionó antes, estos espacios a menudo se conforman por cientos o miles de equipos de cómputo; por ello requieren de mucha energía y configuraciones especiales para que todo funcione sin problemas, en algunos casos hasta un sistema de agua para mantener bajas las temperaturas de los equipos.

“Estas plataformas resuelven ecuaciones complejas para confirmar transacciones y generan recompensas en criptomonedas que se almacenan de forma segura en billeteras (...) necesitan una cantidad importante de electricidad y refrigeración para seguir funcionando de manera eficiente”.

No hay una estimación clara de cuántas monedas podría generar la granja de criptomonedas asegurada en Tlaola, Puebla. Sin embargo, es claro que mientras más equipos, potencia y tiempo de operación sin parar, las ganancias podrían ser mucho mayores.