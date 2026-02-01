La tesis monetarista de Kevin Warsh: El porqué del crack de los metales y las criptomonedas

Hace quince días publicamos aquí un ensayo en el que expusimos los principales desafíos del próximo presidente del Banco de la Reserva Federal. Este viernes Trump ha designado a uno de los dos Kevin que mencionamos en ese texto, como los candidatos más probables: Kevin Warsh.

Warsh es un economista y financiero muy conocido en Wall Street y en el ámbito de los banqueros centrales. En el 2006 fue nominado por el presidente George W. Bush como gobernador de la FED, a sus 35 años, convirtiéndose en el miembro del Comité Federal de Mercado Abierto más joven de la historia de la Fed. Anteriormente, había trabajado en Bancos de Inversión de Wall Street.

El candidato nominado debe de ser aprobado por el Senado antes de que Jerome Powell termine su periodo el próximo mayo. Warsh estudió en la misma Universidad de Warton Pensilvania que Trump; ha sido su asesor económico y un donante importante para sus campañas. Se sabe que donó 5 millones de dólares en su última campaña, dada su fortuna familiar al estar casado con Jane Lauder, nieta y heredera de Estée Lauder.

Durante su periodo como gobernador de la FED, se caracterizó por desempeñarse como un halcón, que favorecía aumentar las tasas de interés, y reducir el Balance del Banco (Lo que significa reducir la oferta monetaria) para combatir la inflación. De hecho, renunció a su cargo en el 2011, cuando Ben Bernanke estaba emprendiendo una segunda ronda de compras de bonos (lo que implica un aumento del tamaño del balance de la FED o incrementar la oferta monetaria) para apuntalar una economía afectada por la crisis hipotecaria. Desde entonces, Warsh ha criticado la política cuantitativa de la Fed o sea la expansión de su balance.

En los últimos tiempos, Kevin dio un giro importante en su postura restrictiva, al declarar públicamente que está a favor de una reducción adicional en las tasas de referencia, y de emprender una reforma profunda en el Banco de la Reserva Federal.

Después de los grandes errores de la Fed como fue su tardío reconocimiento de una inflación estructural elevada después de la pandemia, y su lenta respuesta al subir las tasas de interés cuando la inflación ya estaba en el 9 por ciento anual, y las deficiencias de supervisión expuestas por la quiebra de Silicon Valley Bank y otros bancos locales, no faltan quienes piden reformas. Entre ellos se encuentra el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha acusado repetidamente a la Fed de haberse desviado de su mandato principal: fijar la política monetaria. Warsh promete reestructurar el banco central de manera profunda en su metodología de diagnóstico, en su órgano de decisión, y en sus modelos de estimación econométricos.

La tesis fundamental que propone Warsh es que la inflación es sobre todo un fenómeno monetario, y que el desarrollo de la alta tecnología y de la Inteligencia Artificial “es la ola de más potente impulso en la productividad de nuestras vidas: pasada, presente y futura”. Él está asumiendo que las ganancias de productividad impulsadas por la Inteligencia Artificial aíslan a la economía de las presiones inflacionarias lo que le permite a la Fed recortar las tasas incluso frente a un crecimiento económico robusto, pero también plantea reducir el balance de la Fed (contraer la oferta monetaria) como vehículo para controlar la inflación, y permitir que las tasas de interés bajen lo que ha sido recibido con escepticismo por los críticos y por los mercados. En el 2024 la Fed estaba reduciendo su balance, después de que en la Pandemia inyectó 8 billones de dólares a la circulación, y generó un episodio de iliquidez en el mercado monetario, lo que hizo que el Banco detuviera su contracción y fuera mucho más precavido hasta ahora.

Bursamétrica ha planteado continuamente que los mercados financieros en el mundo se encuentran en una Megaburbuja Global de toda clase de activos, en donde hemos visto registros de nuevos máximos históricos en distintas clases de activos, normalmente antagónicos entre sí, como en los índices de las bolsas, en las criptomonedas, en las divisas como el peso (Lo que se refleja en la debilidad del dólar) y en los metales preciosos. La combinación de políticas fiscales expansivas, un exceso de liquidez que permanece en la economía mundial y las reducciones forzadas políticamente de tasas de interés de referencia son la razón fundamental de esta tendencia generalizada.

Aunque Warsh asumirá hasta mayo la presidencia, una vez que lo apruebe el Senado, y su voto es uno entre los doce apóstoles que votan en el seno del FOMC, el nombramiento de Warsh podría cambiar drásticamente el entorno, particularmente en lo referente a la oferta monetaria. Esta es la razón principal del macroajuste que se observó en diversos mercados, en particular en los metales preciosos y en las criptomonedas: El oro cayó más de un 12 por ciento intradía y se desplomó por debajo de los 5,000 dólares la onza, su mayor caída intradía desde principios de los años 1980. La plata cayó hasta un 36 por ciento, una caída intradía récord, mientras la ola de ventas se extendía por los mercados de metales más amplios. El cobre cayó un 3.4 por ciento en Londres, retrocediendo desde el máximo histórico del jueves. El dólar se apreció impulsado por una venta masiva de monedas vinculadas a materias primas, incluido el dólar australiano y la corona sueca.

Las coberturas de las posiciones cortas amortiguaron las caídas al cierre de la jornada del viernes. El escenario más probable en las siguientes semanas es que después de que se disipen las aguas tengamos un rebote en los precios de las distintas clases de activos, pero será muy importante el observar si se logran romper los nuevos máximos históricos o no.