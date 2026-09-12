Cierre de la Línea 12 del Metro: ¿Cuáles son las alternativas de transporte público y cuándo reabre?

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 12 que cerrarán por cinco días? (Cuartoscuro).

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el tramo Tláhuac -Lomas Estrella, de la Línea 12 estará cerrado a partir de hoy y durante cinco días, debido a que se realizarán trabajos de mantenimiento.

“Como parte de las acciones preventivas y correctivas a las instalaciones fijas de la Línea 12, se realizará el reemplazo del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11″, detalló el Metro en la red social X.

Estas son las alternativas de transporte público

También informó que lo usuarios podrán usar diferentes opciones de movilidad:

Estación Atlalilco, Línea 8 conecta con la 12. Puedes seguir tu viaje hasta la terminal Mixcoac en la 12.

Habrá unidades de RTP que realizarán paradas y arranques en cada una de las estaciones del circuito: Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco en ambos sentidos, aplicando los horarios normales del Metro para días laborables y festivos.

El servicio se restablecerá el jueves 17 de spetiembre, luego de que terminen las fiestas patrias.

Renovación de Línea 3 del Metro será en 2027

En julio de este año, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que las obras de renovación en la Línea 3 del Metro CDMX comenzarán hasta 2027.

“Ninguna de las labores de renovación mencionadas se harán este año, les pido esperar hasta 2027″, dijo la mandataria capitalina en conferencia de prensa este martes 14 de julio.

Además, la jefa de Gobierno detalló que se busca el impacto mínimo en los usuarios por lo que se evitarán los cierres masivos de estaciones.

¿Qué cambios habrá en la Línea 3 del Metro?

A partir del próximo año se contemplan cierres de estaciones, pero por horarios y, de preferencia, en un turno nocturno para tampoco afectar a los miles de estudiantes que diariamente se trasladan en la Línea 3 del Metro.

“La renovación de la Línea 3 será bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones y priorizará los trabajos por la noche, los fines de semana, por etapas, por tramos y en el menor tiempo de afectación”, dijo.

Clara Brugada enlistó 5 aspectos clave para la modernización de la Línea 3 del Metro y se trata de los siguientes: