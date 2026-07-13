Evento de ‘Spider-Man: Brand New Day’ con actores en la CDMX: Dónde, cuándo y cómo ir

Estos son los detalles para asistir al evento de 'Spider-Man: Un nuevo día' en la CDMX. (Foto: SonyPictures/ChatGPT)

El estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día está cerca y para celebrarlo se prepara un evento en la CDMX donde los fans pueden ver de cerca a los integrantes del reparto de la nueva película de Marvel.

Sony Pictures anunció una celebración exclusiva para el lanzamiento de la nueva aventura protagonizada por Tom Holland, donde los asistentes pueden unirse a una actividad pensada para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si quieres asistir, esto es todo lo que debes saber sobre la dinámica, la sede y las recomendaciones para participar.

'Spider-Man: Un Nuevo Día', está protagonizada por Tom Holland. (Foto: Marvel Studios) (Marvel Studios)

¿Dónde y cuándo es el evento?

El evento especial de Spider-Man: Un Nuevo Día se lleva a cabo en Parque Aztlán, antigua Feria de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde los seguidores del superhéroe podrán reunirse para formar parte de una celebración dedicada al estreno de la película de Marvel.

La fecha es el lunes 20 de julio y la apertura de puertas del recinto es a las 5:00 p.m. La alfombra roja está programada para iniciar a las 8:30 p.m.

¿Cómo obtener accesos para el evento de ‘Spiderman’ en la CDMX?

Los organizadores informaron que los accesos no están disponibles para venta al público, por lo que los interesados deberán participar en las dinámicas oficiales.

Cinépolis y Cinemex anunciaron que el 14 de julio se publica la dinámica para obtener entradas gratuitas, por lo que se recomienda a los seguidores permanecer atentos a las redes sociales de ambas cadenas de cine.

Debido a que los cupos serán limitados, la recomendación es seguir las instrucciones oficiales y completar los requisitos que se publiquen ese mismo día.

¿Cuáles son los lineamientos para el evento de la película de Spider-Man?

Los asistentes deben cumplir con las reglas establecidas por los organizadores para poder ingresar al evento de la nueva película de Marvel.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Presentar el acceso obtenido mediante la dinámica oficial.

Llegar con anticipación para facilitar el ingreso.

Los accesos son intrasferibles, además contiene uin código de barras irrepetible.

Respetar las normas de seguridad y logística establecidas para el evento.

Presentar una identificación oficial que coincida con el registro para obtener el boleto.

En el anuncio oficial se recalcó que está prohibido el acceso con bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio y pirotecnia.

Fecha de estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día en México

La nueva película protagonizada por Tom Holland llegará a los cines de México el 29 de julio de 2026, donde tenemos el regreso de Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin Camino a Casa.

En esta nueva historia, el héroe arácnido enfrenta una etapa completamente distinta, ahora que el mundo ha olvidado quién es Peter Parker, dando inicio a una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.