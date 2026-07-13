¿Se acaba la ‘chamba’? Disminuyen drásticamente los registros de patrones ante el IMSS

El registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuó deteriorándose en junio y acumula una pérdida de 62 mil 783 empleadores desde su pico máximo en noviembre de 2023.

Asimismo, el número de patrones cayó a su menor nivel en cinco años.

Estadísticas del IMSS muestran que en junio se contabilizaron 1 millón 15 mil 100 registros patronales, lo que representó una disminución de 899 empleadores respecto a mayo.

En comparación con junio de 2025, el número de registros patronales disminuyó en 26 mil 536, equivalente a una contracción anual de 2.55 por ciento.

Registro patronal lleva 24 meses en caída

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, destacó que el registro patronal suma 24 meses consecutivos de caídas anuales, una situación que no se observaba desde el periodo comprendido entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el indicador acumuló 30 meses seguidos de contracción.

Jorge Sales Boyoli consideró que una posible explicación estriba en la desaceleración económica y el avance de la informalidad, ya que algunos empleadores podrían haber optado por dejar de operar en la formalidad y cancelar sus registros ante el IMSS.

Otra hipótesis es que la mayor fiscalización del IMSS derivó en la cancelación de registros patronales.

Salario real desacelera aumento

El crecimiento real del salario de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se moderó durante el primer semestre de 2026, al registrar un avance promedio de 2.8 por ciento anual.

Se trata del menor incremento para un primer semestre desde 2022, de acuerdo con indicadores del IMSS, aunque las remuneraciones continúan creciendo por encima de la inflación.

Economistas de Banamex compararon el crecimiento del salario real durante el primer semestre de 2025 que fue de 3.4 por ciento, por lo que el resultado de la primera mitad de este año refleja una moderación en el ritmo de aumento de las remuneraciones.

En junio, el salario base de cotización promedio se ubicó en 669.1 pesos diarios, 40.3 pesos por encima del registrado en el mismo mes de 2025, equivalente a un crecimiento nominal de 6.4 por ciento.

Descontando la inflación, el incremento anual fue de 2.9 por ciento, el mayor de los últimos cuatro meses, lo que muestra una recuperación respecto a los registros observados al inicio del año.

El avance del empleo y de los salarios impulsó la masa salarial real, que creció 5.0 por ciento anual en junio, su mayor incremento desde diciembre de 2024. En el promedio del primer semestre, el aumento fue de 4.2 por ciento, desempeño que continuó respaldando el ingreso agregado de los trabajadores registrados ante el IMSS.

Los especialistas del banco estiman que el empleo formal continuará recuperándose durante la segunda mitad del año y proyectan un crecimiento de 1.6 por ciento en el número de trabajadores afiliados al IMSS en 2026, después del avance de 0.5 por ciento registrado el año pasado.

“De cumplirse la previsión, este año se generarían alrededor de 360 mil nuevos empleos formales, lo que contribuiría a sostener el crecimiento de la masa salarial y del consumo de los hogares”, recalcaron.

Banco Base destacó que la masa salarial real de los trabajadores afiliados al IMSS aumentó 4.93 por ciento anual en junio, por encima del 4.19 por ciento observado en mayo.

Explicó que este indicador incorpora tanto la evolución del empleo formal como la del salario real, por lo que constituye una referencia para medir el dinamismo del ingreso laboral y su impacto sobre el consumo interno.