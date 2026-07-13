¿Es Yahir? Estas son las pistas del habitante 7 de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

El séptimo habitante de 'La Casa de los Famosos México' se revela este 13 de julio. (Foto: Freepik/Lacasadelosfamososmexico)

La lista de habitantes de La Casa de los Famosos México 4 continúa en aumento. Después de presentar a seis integrantes, la producción está lista para revelar al séptimo concursante, una incorporación que podría cambiar las expectativas hacia el reality show.

Esto es porque, si los rumores son ciertos, la próxima revelación sería Yahir, exintegrante de La Academia, el primer cantante confirmado para la nueva edición.

Y aunque todas las pistas apuntan a él, puede existir una equivocación y que La Casa de los Famosos México 4 sorprenda con un nombre diferente.

Cynthia Klitbo fue confirmada para 'La Casa de los Famosos México 4'. (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamososmexico)

¿Dónde y a qué hora ver la revelación del séptimo habitante EN VIVO?

La revelación del nuevo participante de La Casa de los Famosos México está programado para este lunes 13 de julio en el horario habitual, es decir, las 8:28 p.m. del tiempo del centro de México.

El anuncio se da completamente en vivo en diferentes plataformas digitales así como en canales de TV en un enlace que en esta ocasión conduce Wendy Guevara.

Canal 5

Canal Nu9ve

Redes sociales oficiales del reality show

Vix

En caso de no tener acceso a ninguna de las opciones anteriores, puedes consultar las actualizaciones hechas en El Financiero Entretenimiento.

¿Cuáles son las pistas del séptimo habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Las pistas del séptimo habitante de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México apuntaron a que se trataba de un cantante, pues apareció un escenario y una máquina llena de instrumentos musicales.

Instantes después apareció una persona mientras porta una gabardina roja con adornos de plumas, vestuario que los usuarios de redes sociales identificaron en el cantante Yahir en uno de los programas de Juego de Voces, donde hizo un homenaje a Yuri.

La gorra es un accesorio que usa comunmente, además, el ambiente desértico haría referencia a que nació en Hermosillo, Sonora.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 4?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llega el 26 de julio de 2026 con una nueva generación de celebridades dispuestas a convivir durante varias semanas bajo el mismo techo y con cámaras encendidas las 24 horas del día.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’?

La lista de los participantes confirmados para La Casa de los Famosos 4 comenzó con la revelación de Ernesto Laguardia, presentado por su amiga y excompañera Galilea Montijo.

Después se sumó la influencer Karina Torres, integrante del grupo de Las Perdidas y hasta el momento, la última confirmada es Cynthia Klitbo.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

¿Por qué ‘La Casa de los Famosos México’ se convirtió en un fenómeno?

Desde su primera edición, el programa logró convertirse en uno de los contenidos más vistos de la televisión mexicana gracias a la transmisión en vivo, las discusiones entre los habitantes y la constante interacción con el público.

Diferentes momentos marcaron la historia del programa de TV, como las ocurrencias de Wendy Guevara, la final con puro integrante del Team Infierno, la victoria de Mario Bezares, la polémica entre Gala Montes y Adrián Marcelo, así como el Team Noche con Aldo de Nigris, Abelito, Aaron Mercury y compañía.

Por ello, cada nueva temporada despierta una enorme expectativa entre los seguidores del formato, quienes ya esperan conocer a las celebridades que protagonizan la próxima edición.