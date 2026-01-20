‘No le quité su dinero’: Brenda Bezares revela que hizo con el millonario premio de ‘Mayito’ al ganar ‘LCDLFM’

Brenda Bezares explicó lo que hizo con los 4 millones que ganó Mario Bezares en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Brenda y Mario Bezares son participantes de ¿Apostarías por mí?, nuevo reality donde ella contó lo que hizo con el premio de La Casa de los Famosos México que ganó ‘Mayito’.

Mario ganó LCDLF México 2024 (segunda temporada) al vencer a Karime Pindter, segunda finalista, y al salir de la casa le ‘regaló’ el premio a su esposa Brenda.

Desde entonces no había revelado qué pasó con ese dinero y lo hizo recientemente al asegurar que ‘la funaron’ porque su esposo se lo regaló, pero en ningún momento “se lo quitó“.

¿Qué hizo Brenda con el millonario premio de Mario Bezares tras ganar ‘La Casa de los Famosos México’?

Brenda y Mario Bezares son una de las parejas del nuevo reality ¿Apostarías por mí? y mientras la cantante se maquillaba platicaba con Lorenzo Méndez y su esposa, quienes la cuestionaron acerca de una funa que recordara y ella respondió con la historia del millonario premio de LCDLF México.

“Cuando me dio los 4 millones de pesos me vino todo el hate, justo después de que Mario me entregó el dinero que ganó en La Casa de los Famosos México (...) A raíz de eso hubo más cosas, obviamente pensaron que me aprovechaba de él, pero no le quitaba su dinero, me dijeron que probablemente me subiría a su fama, pero no fue así, me preguntaron acerca de cómo lo utilicé”.

De acuerdo con la esposa de ‘Mayito’, no han tocado ese dinero porque “está en inversión” y por eso piden a las personas que no opinen si no conocen toda la historia.

Ante las críticas, el cantante Lorenzo Méndez no entendió por qué el público se molestó por “el gesto” de Mario Bezares si ella “es su esposa y su pareja”.

No es la primera vez que Brenda Bezares revela detalles acerca del premio de La Casa de los Famosos México que le dio el amigo de Paco Stanley al terminar la segunda temporada del reality show.

Anteriormente, contó del tema en una entrevista con el youtuber Luisito Rey, donde ya mencionó que invirtió todo el dinero.

“Te cuento, para empezar de todos los impuestos te quitan gran cosa, no es tanto dinero, no me esperaba que me lo diera, pero eso lo tenemos en un ahorro para nuestra vejez y no hemos tocado ni un peso”.

De acuerdo con Brenda, esposa del conductor de TV, se sintió honrada porque fue un “super detalle” el cual no esperaba y porque le dio el dinero después de todos los problemas atravesados durante su matrimonio, especialmente durante y tras el tiempo que Mario Bezares estuvo en la cárcel luego de ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Paco Stanley.

Mario Bezares ganó un millonario premio tras ser el vencedor de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Magdalena Montiel Velázquez)

¿Cuánto dinero se llevó Mario Bezares tras ganar ‘La Casa de los Famosos México’?

El premio antes de impuestos de La Casa de los Famosos México es de 4 millones de pesos, pero a consecuencia de Ley del impuesto sobre la renta se debe pagar una cifra.

El SAT retiene un porcentaje por el ISR y un porcentaje extra, el cual deja un total de 2 millones 759 mil 032.67 pesos netos para el ganador del reality show.