¿Qué pasa cada día en ‘¿Apostarías por mí?’? Calendario del reality show

Esto es lo que pasa cada uno de los días de la semana dentro del reality '¿Apostarías por mí?' (Fotoarte El Financiero/TelevisaUnivisionPress)

¿Apostarías por mí? es el nuevo reality show que enfrenta a 12 parejas de celebridades en retos y dinámicas durante toda la semana, esto es lo que sucede día con día en el programa.

Mario y Brenda Bezares, el polémico Adrián Di Monte y Nuja Amar, son algunos de los participantes de ¿Apostarías por mí?, quienes deben aguantar 8 semanas para convertirse en los ganadores.

Pero para llegar a ese punto, deben superar enfrentamientos (y conflictos) que pasan dentro del programa de TV, además de las ya establecidas dentro del calendario.

'¿Apostarías por mí?' es un nuevo reality 24/7 que pone a prueba a varias parejas de famosos. (Fotos: Prensa TelevisaUnivision / Cuartoscuro.com / IA Gemini).

¿Qué es ‘Apostarías por mí’ y cuáles son las dinámicas?

Muy al estilo de La Casa de los Famosos México y de La Granja VIP, el nuevo reality ¿Apostarías por mí? también divide sus actividades por día.

De esta forma se lleva un control sobre las dinámicas y especialmente para que el público sepa de qué trata la transmisión de la jornada.

Así queda el calendario del programa de TV que enfrenta a 12 parejas dentro de un formato 24/7:

Lunes - Duelo de parejas

Los lunes comienza la semana dentro de ¿Apostarías por mí? con el recibimiento de la bolsa semanal, la cual utilizan para apostar por su compañero o compañera de equipo en distintas competencias, así como apuestas cruzadas.

Solo una pareja puede salir victoriosa para quedarse con la suite privada y en dinero extra.

Los dos equipos en los últimos lugares se deben enfrentar en un reto más, el perdedor se convierte en el primer nominado.

Martes - Primera apuesta

La primera apuesta de la semana es ‘ciega’ pues desde antes del desafío ya se debe confiar en el compañero de equipo.

Cada semana se modifica si participan los hombres o las mujeres dentro del reality show, pero el perdedor se convierte en el segundo nominado.

Las tres mejores parejas se enfrentan en una segunda ronda para conseguir un extra de dinero.

Miércoles - Segunda apuesta

Surgen nuevos retos similares a la de los martes y se mantienen los concursantes de la jornada anterior, es decir hombres o mujeres. Nuevamente, una más obtiene un bono de dinero, aquella ganadora de la jornada.

Jueves - Voto por ti

La dinámica Voto por ti dentro de ¿Apostarías por mí? es la que utilizan para las nominaciones cara a cara.

La pareja con más votos se convierte en la tercera nominada en la semana, además, un equipo cuenta con voto doble que se revela al final de la votación. Al finalizar se abre el voto al público, quien decide a la pareja salvadora.

Viernes - La tentación

Las parejas nominadas tienen derecho a un desayuno especial y luego se enfrentan a La Tentación, donde reciben beneficios a cambio de perjudicar a otros participantes.

El mismo día se lleva a cabo la Elección para el duelo de la salvación, donde la pareja nominada con mayor dinero elige a otra de las que están en riesgo de eliminación para enfrentarse cara a cara el domingo.

Finalmente, tienen su fiesta temática.

Domingo - Eliminación

Los domingos dentro de ¿Apostarías por mí?, entra una pareja famosa para convivir con los participantes, posteriormente ocurre el Duelo por la salvación y uno de los nominados se salva por una semana más.

Al final se designa a la pareja eliminada, quien utiliza La Revancha para modificar la competencia, que es un beneficio donde puede otorgar inmunidad, más votos en la nominación, etcétera, de acuerdo con información oficial.

¿Quiénes son los participantes de ‘¿Apostarías por mí?’?

Las parejas participantes de ¿Apostarías por mí? son las siguientes:

Raúl ‘El Pelón’ Molinar y Laura Elena Carreón

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Franco Tradardi y Breh

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y José Medina

René Strickler y Rubí Cardozo

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha y El Malito

Mario Bezares y Brenda Bezares

Brenda y Mario Bezares es una de las parejas participantes de '¿Apostarías por mí?'. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía, Cuartoscuro).

¿Dónde ver ¿Apostarías por mí?’?

Apostarías por mí cuenta con una transmisión 24/7 a través de la señal de Vix Premium, la cual requiere de una suscripción con costo.

El programa se transmite a través de la TV abierta los domingos a las 9:00 p.m. del tiempo del centro de México por medio de las siguientes opciones: