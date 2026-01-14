Estreno de ‘¿Apostarías por mí?’: Fecha, hora, canal, 24/7, participantes, dinámica y más

Estos son los conductores, la fecha de estreno y los participantes confirmados de '¿Apostarías por mí?', nuevo reality. (Fotoaete El Financiero. Créditos: Cuartoscuro, Prensa Univision)

Romance, exparticipantes de La Casa de los Famosos como el polémico Adrián Di Monte y Salvador Zerboni, una transmisión 27/7: ¿Apostarías por mí? llega a las pantallas con 12 parejas de celebridades en una convivencia permanente, vigiladas todo el tiempo.

El nuevo reality show de TelevisaUnivision propone un formato parecido a La Casa de los Famosos, con desafíos físicos, emocionales y estratégicos, además de apuestas económicas basadas en el desempeño de su pareja, un premio millonario y un panel de analistas. El público tiene un papel central como juez, ya que decide, mediante votaciones, qué duplas continúan en competencia y cuáles quedan eliminadas.

¿Dónde y a qué hora ver el estreno de ‘¿Apostarías por mí?’?

El estreno del reality ¿Apostarías por mí? está programado en México para el domingo 18 de enero de 2026 a las 9:00 p.m. (tiempo central) por televisión abierta (canal Las Estrellas). Las galas dominicales serán a la misma hora y por la misma transmisión.

La experiencia completa 24/7 es por ViX, que ofrece acceso a ocho señales exclusivas sin censura, además de los shows diarios y contenidos adicionales. Según un comunicado de TelevisaUnivision, los usuarios podrán “profundizar en cada movimiento, estrategia y emoción de las parejas”.

'¿Apostarías por mí?', es un programa de TelevisaUnivision. (TelevisaUnivision Prensa)

Participantes confirmados de ‘¿Apostarías por mí?’

El programa reúne a 12 parejas, de las cuales ya se han revelado 11:

Raúl “El Pelón” Molinar y Laura Molinar Adrián Di Monte y Nuja Amar Beta Mejía y Alejandra Jaramillo Franco Tradardi y Breh Badassifier René Strickler y Rubí Cardozo Jim Velásquez y Alina Lozano Gigi Ojeda y David Leal Tiby Camacho y José Medina Lorenzo Méndez y Claudia Galván Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Laysha Zamora y Nelson Cordero ‘El Malito’

La pareja restante será anunciada en los próximos días.

Adrián Di Monte y Nuja Amar son una de las parejas participantes de '¿Apostarías por mí?'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Dinámica del programa ‘¿Apostarías por mí?’?

¿Apostarías por mí? está basado en un formato de Abot Hameiri Communication, distribuido por Dori Media International, y es una producción de Fremantle para TelevisaUnivision. La convivencia se desarrolla en una villa ubicada en Brasil.

El programa busca exponer a las parejas a una convivencia extrema donde el amor no es suficiente. A lo largo de la competencia, los participantes enfrentan pruebas físicas exigentes, dilemas emocionales y decisiones estratégicas bajo presión constante.

La meta no es solo resistir, sino demostrar compromiso auténtico. Cada pareja tiene que probar, frente a las cámaras y la audiencia, hasta dónde está dispuesta a sacrificarse por su relación.

El formato se desarrolla a lo largo de la semana con dinámicas específicas que definen las nominaciones:

Cada semana hay tres parejas nominadas. Tras ello, se abre la votación al público, que decide quién continúa en competencia. Las votaciones se realizan exclusivamente en ViX, donde los usuarios pueden emitir hasta 10 votos.

Solo una pareja logrará imponerse. Aquellos que consigan llegar a la final de ‘¿Apostarías por mí?’ y convencer de que su vínculo puede superar cualquier desafío se llevarán un premio de 300 mil dólares.

Conductores y analistas de ‘¿Apostarías por mí?’

La conducción principal de ¿Apostarías por mí? está a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, quienes presentan los shows de lunes a viernes y las galas dominicales.

Los pre y post shows exclusivos de ViX estarán conducidos por Arana Lemus y Lambda García, quienes también presentarán contenido adicional. En tanto, el reportero de El Gordo y La Flaca, Roberto Hernández, se integra como codirector, con entrevistas a familiares, amigos, parejas eliminadas y fanáticos del reality.

Además, hay un panel de analistas integrado por:

Lupillo Rivera

Cecilia Galliano

Jorge Lozano H.

Según TelevisaUnivisión, los analistas “aportarán su experiencia, carisma y puntos de vista únicos para analizar cada estrategia, traición y apuesta que marcará la convivencia de las parejas dentro de la Villa”. Su presencia será constante tanto en las emisiones semanales como en los programas en vivo.