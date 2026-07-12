Camila es eliminada de ‘MasterChef 24/7’ por problemas de cocción y por mostrar una actitud derrotada

Camila Souza, conocida como 'La Cams', es la eliminada nueve de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

El noveno reto de eliminación de MasterChef 24/7 se decidió luego de que uno de los cocineros cometió más errores en el último platillo del reto y porque mostró una actitud derrotada al momento de preparar los alimentos.

Los jueces del programa de TV decidieron que aquel con mayores problemas en su receta era quien finalmente debía despedirse del reality show, pero antes el público salvó a Jazmín Bernal, gracias a la dinámica de votación en MasterChef 24/7.

Y se trató de .-., noveno eliminado de la temporada, quien es expulsado del programa de TV luego de alrededor de dos meses desde el inicio de la actual edición.

La chef Zahie, el chef Poncho y el chef Herrera son los jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Quién fue el eliminado de ‘MasterChef 24/7′?

Camila Souza ‘La Cams’, fue la eliminada de este 12 de julio luego de presentar su plato ‘Viva el barrio’, donde tuvo problemas con la cocción de la codorniz.

Zahie Téllez aseguró que estaba sobrecocida, mientrs mostró gestos de disgusto ante la cámara. Adrián Herrera expuso otro de los problemas de la receta pues calificó el encacahuatado como “rasposo”, Poncho Cadena suavizó un poco la crítica al decir que preparó una buena salsa.

Al momento de mencionar el nombre del expulsado de la noche, el chef Herrera se molestó al decir que Camila no solo tuvo problemas al cocinar, también en la actitud porque “estuvo derrotada” desde el principio, algo que consideró un factor para tomar la decisión de su salida.

¿Quiénes fueron los participantes en riesgo de eliminación en la novena semana de ‘MasterChef 24/7′?

Los participantes de MasterChef 24/7 que recibieron un mandil negro por su bajo rendimiento en la novena semana del reality show fueron:

Nora Estrada

Emmanuel Chiang

Flor Ramírez

Ixdit Vega

Claudia Ruiz

Jazmín Bernal

Camila Souza

Carmen Fuentes

Ángel Villamar ‘Antrax’

Sin embargo, no todos llegan en igualdad de condiciones, pues Carmen fue designada por la producción para elegir a 4 cocineros y participar en una primera ronda e intentar subir al balcón. Los concursantes con este beneficio fueron:

Carmen Fuentes

Nora Estrada

Camila Souza

Jazmín Bernal

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7′?

La transmisión de MasterChef 24/7 es multiplataforma, es decir que está disponible a través de streaming, online y en canales de TV. Las opciones para verlo en vivo son las siguientes:

Azteca Uno

App y página web de TV Azteca

Disney+ (único sitio para ver el 24/7?

Además, puedes consultar las redes sociales para ver los momentos más destacados o revisar las actualizaciones de lo que pasó en el programa de eliminación en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes son los participantes que se mantienen dentro de ‘MasterChef 24/7′?

Los participantes dentro de la temporada de MasterChef 24/7 que se mantienen en la competencia son:

Ángel Villamar ‘Antrax’, streamer.

Bruno Bautista ‘Lancer’, exparticipante de realities.

Camila Souza ‘La Cams’, sobrecargo y creadora de contenido.

Carmen Fuentes, creadora de contenido.

Claudia Ruiz, comerciante.

Daniela Parra, empresaria y creadora de contenido.

Emmanuel Chiang, coach fitness.

Flor Ramírez, ama de casa.

Guillermo Palomino ‘Ramahá’, artesano.

Ismael Ochoa, cocinero.

Ixdit Vega, empresaria.

Jazmín Bernal, creadora de contenido.

Julio Vázquez, creador de contenido.

Luis Ramos, cocinero.

Michelle Malacara, modelo.

Nora Sánchez, cocinera.

Daniela Parra es una de las participantes en la nueva temporada de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Lista de eliminados de ‘MasterChef 24/7′

Los eliminados de MasterChef 24/7 se han ido no solo por el reto de expulsión, también por problemas de salud, como en el caso de ‘Molly’, quien pidió su salida.

La manicurista mencionó a sus compañeros que recientemente fue diagnosticada con un tumor en la cabeza.

Esta es la lista de eliminados hasta el momento: