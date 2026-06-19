¿Quién es Ricardo, el exparticipante de ‘MasterChef 24/7’ que migró de niño a EU y hoy tiene un restaurante?

Ricardo Hernández, exconcursante de MasterChef 24/7, afirmó que su gusto por la cocina lo adquirió gracias a su abuela, quien le enseñó desde joven . [Fotografía. Cortesía TV Azteca]

Con la satisfacción de haber representado la gastronomía de su querida Zamora, Michoacán, y de demostrar el sacrificio que implicaron sus 30 años como migrante en Estados Unidos, Ricardo Hernández se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef 24/7.

Tras su salida, el cocinero y empresario michoacano declaró en entrevista con El Financiero que abandonó la competencia contento y sin arrepentimientos, pues cumplió uno de los sueños que había perseguido durante años: compartir con millones de personas el sazón que heredó de su familia.

Ricardo relató que construyó gran parte de su vida en Estados Unidos, donde comenzó con trabajos básicos dentro de la industria restaurantera. Con esfuerzo y perseverancia, avanzó hasta convertirse en dueño de su propio restaurante en la ciudad de Salinas, California.

“Me fui a los Estados Unidos y con mis familiares trabajaba lavando platos, lavando los baños, después a picar cosas, después me fui metiendo más a la cocina, más a la cocina. Y me di cuenta que tenía un gran sazón porque me lo decían. Entonces, eso me dio confianza de que un día yo dije: ‘Yo voy a tener mi propio restaurante’”, comentó.

Además, habló sobre su experiencia en la competencia y aclaró porque decidió colocar ciertos en el “platillo de la reconciliación” que presentó en el último reto de eliminación de MasterChef 24/7.

Ricardo comentó que una de sus mayores dificultades que enfrentó en MasterChef 24/7 fue la convivencia con otros participantes. [Fotografía. Cortesía TV Azteca] (J A FLORES)

¿Quién es Ricardo Hernández, el quinto eliminado de ¿MasterChef 24/7′?

Ricardo Hernández recordó que emigró a Estados Unidos en septiembre 1997, cuando estaba por cumplir 12 años. Durante varios años alternó temporadas entre México y el país vecino para continuar sus estudios, hasta que finalmente se estableció de forma definitiva cuando concluyó la secundaria.

Su historia del otro lado de la frontera comenzó de manera similar a la de miles de migrantes mexicanos: lavando platos, limpiando baños y picando ingredientes en restaurantes. Con el tiempo, esas labores le permitieron abrirse camino en las cocinas, adquirir experiencia y aprender el oficio desde sus bases.

Ricardo aseguró que gran parte de sus conocimientos culinarios no provienen de escuelas especializadas, sino de la enseñanza familiar. Creció junto a su abuela y ayudó desde niño en la carnicería de sus padres, experiencias que terminaron moldeando su visión de la cocina.

“Mi abuela me decía: ‘hijo, échale muchas ganas, un día vas a ser un gran chef’. Y yo le decía: un día voy a llevar su herencia, de su gran sazón, al mundo”, expresó.

¿Cómo creó Ricardo Hernández su restaurante en Estados Unidos?

Años después de llegar a Estados Unidos, Ricardo cumplió una meta que parecía imposible cuando era adolescente. Contó que durante mucho tiempo observaba un restaurante que admiraba y solía repetir que algún día sería suyo. Con el paso de los años, esa oportunidad llegó.

“Yo estaba muy chico y pasaba por un lugar tan bonito. Yo decía: un día ese restaurante va a ser mío. Y un día la vida me inclinó y fui a tocar esa puerta y resultaron mis palabras. Fueron muy bonitas y se me dio la oportunidad”, relató.

Actualmente administra el restaurante Hacienda Mexican Grill en Salinas, California, negocio que opera desde hace 14 años. Sin embargo, reconoció que en el proceso tuvo dificultades para sostener el establecimiento.

La pandemia de Covid-19 se convirtió en uno de los retos más difíciles de su trayectoria como empresario, ya que tuvo que enfrentar los altos costos operativos, el pago de rentas, mantener la relación con proveedores y la responsabilidad de conservar las fuentes de empleo de su negocio.

“Fue algo muy difícil porque son rentas muy grandes. Era muy complicado mantener proveedores, empleados, gastos personales y familiares. Me supe administrar y creo que me fue muy bien en la pandemia”, expresó para El Financiero.

Ricardo explicó que su restaurante también se convirtió en un espacio para difundir la música regional mexicana y que abre sus puertas tanto a artistas consolidados como a músicos que buscan una oportunidad para darse a conocer.

Entre las figuras que han pasado por el establecimiento destaca el cantante Chuy Lizárraga, el exintegrante de la Original Banda El Limón, con quien mantiene una relación de amistad muy cercana.

Ricardo aseguró que ya prepara un proyecto personal [Fotografía. Cortesía Prensa TV Azteca] (J A FLORES)

¿Qué le dejó su participación en ‘MasterChef 24/7′?

Aunque su objetivo era llegar a la final, Ricardo considera que su experiencia como participante de MasterChef 24/7 fue positiva, que le permitió cumplir una promesa personal.

“Obviamente, tuvimos un objetivo de querer ir a la final y las cosas no pasaron así, pero me vengo con el corazón lleno de gratitud por todas las personas que me apoyaron, que creyeron en mí y que se identificaron conmigo”.

El michoacano reconoció que una de las mayores sorpresas que se llevó dentro del programa fue el peso que tuvo la convivencia entre los participantes. Aunque sabía que ingresaría a un reality show, confesó que nunca imaginó que compartir casa con distintas personalidades sería tan demandante.

Acostumbrado a vivir solo y a concentrarse en su trabajo, Ricardo admitió que en varias ocasiones prefirió mantenerse al margen de los conflictos para enfocarse en lo que realmente lo llevó al programa, la cocina.

“Yo sabía que era un reality, claro, pero no sabía hasta qué extremo sería este reality. Yo vine a cocinar. Había momentos en los que mejor me mantenía callado porque yo iba con la idea de aprender, de cocinar y de demostrar lo que sé hacer”, explicó.

Ricardo también comentó que cada platillo que presentó en MasterChef estuvo inspirado en las enseñanzas de su abuela, a quien atribuye haber despertado su pasión por la cocina desde que era niño en su natal Zamora.

“Mi experiencia al participar allí fue un sueño que tuve de poder llevar al mundo este gran sazón que le prometí un día a mi abuela. Ella me enseñó muchas cosas y yo quería que la gente conociera esa herencia,”, comentó.

Lejos de considerar su salida como un punto final, Ricardo ve MasterChef 24/7 como el inicio de una nueva etapa profesional.

El restaurantero adelantó que ya trabaja en un proyecto relacionado con la exposición que le dejó el programa, aunque prefirió no revelar detalles.

“Ya se empezó a trabajar y muy pronto MasterChef se va a sentir muy orgulloso de poder tener una persona que tal vez no estuvo hasta la final. A veces no gana el que se lleva el premio, sino el que aprovecha las oportunidades y sigue trabajando”, afirmó.

Uno de los temas más comentados de la temporada fue la relación que mantuvo con Lancer, participante de Masterchef 24/7 que fue regañado por subirse a una mesa durante los primeros días del programa y que incluso protagonizó algunas discusiones con la conductora Claudia Lizaldi.

Aunque ambos mostraron cercanía durante parte de la competencia, la amistad terminó deteriorándose. Sin embargo, Ricardo evitó profundizar en la polémica y aseguró que no pretende alimentar conflictos.

“Yo creo que mi sinceridad fue lo que afectó la relación de amistad. Un verdadero amigo es el que acepta al otro tal cual es. Yo te acepto tal cual eres porque no eres perfecto”.

Ricardo se sintió orgulloso de mostrar a lo largo de su participación en MasterChef 24/7 la cocina de su natal Zamora. [Fotografía. Cortesía TV Azteca] (J A FLORES)

¿Qué dijo Ricardo sobre su eliminación de ‘MasterChef 24/7′?

Ricardo también aprovechó para aclarar uno de los momentos que marcaron su salida de MasterChef 24/7, la supuesta ensalada que puso en un platillo con mole.

El zamorano explicó que el ‘platillo de reconciliación’ que presentó durante el desafío tenía un significado más profundo de lo que se mostró en pantalla, ya que buscaba representar el amor a través de la figura de un colibrí elaborado con coliflor morada.

Sin embargo, considera que parte del concepto no fue comprendida durante la evaluación por parte de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, y eso terminó por jugar en su contra.

“Realmente era un pastizal con un colibrí. Como a mí me gustan mucho las aves y los colibrís significan amor, yo quise poner un colibrí. No era una ensalada, era un detalle para conquistar la reconciliación con el amor de mi vida”, explicó.

A pesar de ello, Ricardo aseguró que respeta la decisión de los jueces y prefiere quedarse con los aprendizajes que le dejó la competencia antes que enfocarse en la polémica de su eliminación en MasterChef 24/7.